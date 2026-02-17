El Gobierno colombiano activó un recurso formal ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) para controvertir la denominada “tasa de seguridad” impuesta por Ecuador a las importaciones provenientes de Colombia, un cobro que en la práctica equivale a un arancel del 30 %.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó la demanda al considerar que la medida ecuatoriana desconoce los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Cartagena, marco normativo que establece arancel cero para el comercio intracomunitario entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

La Secretaría General de la CAN confirmó la recepción del recurso y anunció que iniciará el análisis correspondiente para determinar si la disposición adoptada por Ecuador vulnera la normativa andina vigente.

Según la comunicación enviada a Carlos Alberto Rojas, jefe de la oficina de asuntos legales internacionales del Ministerio, el procedimiento se adelantará conforme al artículo 46 de la Decisión 425.

A través de este mecanismo, Colombia busca que la “tasa de control aduanero” aplicada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador sea calificada como un gravamen incompatible con el régimen comercial del bloque.

En el documento radicado ante el organismo comunitario, la cartera de Comercio cuestionó la Resolución Senae-Senae-2026-0006, mediante la cual se estableció el cobro por concepto de control aduanero para mercancías originarias o procedentes de Colombia.

Con esta acción, el Gobierno colombiano pretende que la CAN evalúe la legalidad de la medida y adopte una decisión que restablezca las condiciones pactadas dentro del proceso de integración andino. La controversia se suma a las tensiones comerciales recientes entre ambos países y podría derivar en un pronunciamiento clave sobre el alcance de las normas comunitarias en materia arancelaria.