La ONG Misión de Observación Electoral (MOE) alertó este martes sobre un aumento y una mayor concentración de riesgo en las elecciones de este año para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), creadas por el Acuerdo de Paz de 2016 para garantizar representación política a víctimas del conflicto armado en Colombia.

“Hoy encontramos un total de 103 municipios en algún nivel de riesgo detectado por la MOE (...) de estos, 63 están en riesgo extremo, lo que representa un incremento del 45 % frente a 2022”, afirmó el coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, Diego Alejandro Rubiano, al presentar en Bogotá el mapa de riesgo para las elecciones legislativas del 8 marzo y las presidenciales del 31 de mayo.

Las Citrep son 16 distritos electorales creados por el acuerdo de paz del Gobierno con las FARC para garantizarle representación política a las víctimas del conflicto en 168 municipios históricamente afectados por la violencia, mediante un escaño por cada zona.

Las curules de paz se elegirán en las legislativas del 8 de marzo cuando también se escogerá a los demás miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030 cuyas sesiones empezarán el próximo 20 de julio.

Según el informe técnico de la MOE, el 61,3 % de los distritos Citrep registra coincidencia de factores indicativos de fraude y están impulsados “por lo que ocurre en términos de violencia, presencia de actores armados y economías ilegales”, dice Rubiano.

En paralelo, un estudio cualitativo del Instituto Republicano Internacional (IRI) mostró que el mecanismo de las curules de paz es “ampliamente desconocido” en los territorios y que incluso entre líderes locales se percibe como una “promesa incumplida”.

“Las curules fueron pensadas para dar voz, pero se quedaron sin eco”, dice una víctima del conflicto armado que en 2022 fue candidata a uno de estos escaños, citada en el estudio del IRI.

Las comunidades piden “corregir y fortalecer” estas curules transitorias cuyo último periodo es el que se elegirá en marzo, mientras que la MOE insiste en que se requieren medidas urgentes de seguridad, pedagogía electoral y garantías institucionales para evitar que el segundo ciclo electoral de estos escaños se desarrolle en condiciones adversas.

