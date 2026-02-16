El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil de Colombia dieron a conocer este lunes el informe preliminar sobre el accidente aéreo ocurrido el pasado 28 de enero en el departamento de Norte de Santander, en el que fallecieron 15 personas que se movilizaban en una aeronave que prestaba servicio comercial de transporte de pasajeros a la aerolínea estatal Satena.

Mario Caicedo/EFE AME9478. LA PLAYA DE BELÉN (COLOMBIA), 29/01/2026.- Fotografía que muestra los restos de un avión de la aerolínea Satena, en La Playa de Belén ( Colombia).

La información fue recopilada y confirmada por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC), autoridad encargada de conducir la investigación.

El informe confirma que se trató de una colisión de la aeronave contra terreno montañoso, en el sector Las Guamas, vereda Curasica, municipio de La Playa de Belén, departamento Norte de Santander. Todos los ocupantes, incluidos 13 pasajeros y dos tripulantes, murieron como consecuencia del impacto.

Precisa que el vuelo cubría la ruta Cúcuta – Ocaña y que la última comunicación registrada con el control de tránsito aéreo se produjo cuando la tripulación reportó encontrarse a 15 millas náuticas del destino.

“En ese momento se le indicó cambiar a frecuencia de autoanuncios. Esta fue la última interacción registrada antes de perderse totalmente el contacto”, agrega el documento.

Los registros técnicos también permitieron identificar a la DIACC que el último reporte del sistema de seguimiento se registró minutos antes del impacto, evidenciando un descenso continuo.

“El sitio del accidente fue ubicado a una elevación aproximada de 6.881 pies, y los investigadores encontraron una dispersión de restos a lo largo de aproximadamente 145 metros, lo que evidencia un impacto de alta energía”, detalla.

Mario Caicedo/EFE AME9488. LA PLAYA DE BELÉN (COLOMBIA), 29/01/2026.- Personal de búsqueda y rescate remueve este jueves, los restos de un avión que se estrelló el 28 de enero de 2026 en zona rural del municipio de La Playa de Belén (Colombia). Satena informó en un comunicado que la delegación está formada por personal de la aerolínea; de la empresa Searca, operadora del vuelo y de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) "con el propósito de brindar acompañamiento directo y solidario a las familias víctimas del accidente ocurrido en el municipio de la Playa de Belén, Norte de Santander". EFE/ Mario Caicedo

El Ministerio de Transporte destacó que uno de los avances más relevantes del informe preliminar es la recuperación de los equipos que almacenan información clave para el esclarecimiento de los hechos. La DIACC confirmó la recuperación del registrador de datos de vuelo (FDR) y del registrador de voces de cabina (CVR), los cuales quedaron bajo custodia oficial.

“La descarga del FDR se realizó de manera satisfactoria y permitió obtener información correspondiente al vuelo accidentado. En cuanto al CVR, el informe señala que presenta afectaciones internas derivadas del impacto, por lo que se encuentra actualmente en proceso especializado de recuperación de datos”, indicó la cartera en un comunicado.

Además, señala que en la inspección inicial de los restos no se evidenciaron señales de incendio ni rastros de fuego en la aeronave.

“Este es un hecho profundamente doloroso para Colombia. Hoy el país conoce información oficial, seria y verificada. Este informe preliminar confirma que la aeronave impactó contra una montaña y entrega detalles de los últimos minutos del vuelo. Nuestro compromiso es avanzar con rigor técnico para esclarecer lo ocurrido y fortalecer cada medida que garantice la seguridad aérea”, manifestó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

El informe señala que la investigación continuará con nuevas fases de análisis, incluyendo la revisión completa de los datos recuperados, el estudio de las operaciones del vuelo, el mantenimiento, factores humanos y análisis organizacional.

Igualmente se contempla el envío de componentes a inspección especializada internacional con participación de autoridades técnicas, según el documento.