Hay una gran controversia diplomática por unos ramos de flores enviados por la Embajada de Colombia en Washington liderada por Daniel García-Peña, que r fueron rechazados por las oficinas del Congreso de Estados Unidos en la antesala de San Valentín.

Las flores colombianas son uno de los productos más representativos que siempre se roba la atención en los Estados Unidos. Son hermosas por su color. Ahora en esta oportunidad sirvió como una campaña de promoción.

Cuando llegaron las flores fueron devueltas por una advertencia administrativa porque este tipo de obsequios no se podían recibir en el Capitolio directamente.

Es cierto que el personal en el Senado de EE. UU. recibió anoche un correo notificándoles del envío de flores no solicitadas a la oficinas y dando la opción de informar al centro de comando de la Policía del Capitolio para que se encargaran de desecharlas.



Es cierto también que…

La noticia se conoció porque el Departamento Administrativo de Capitol Hill dio una comunicación interna que fue divulgada por el director de la W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo.

Según Sánchez en el comunicado decían que iban a llegar unas flores no solicitadas a oficinas del Senado y daban instrucciones para no recibirlas.

X @JuanCMerlano Flores enviadas de Colombia a Estados Unidos

“Hoy hubo entregas no solicitadas de flores a las oficinas del Senado. Si su oficina recibió una entrega inesperada de flores, se le recomienda llamar al Centro de Mando de la Policía del Capitolio para coordinar la recogida y eliminación de las flores”, indicaba la comunicación.

La embajada de Colombia en Estados Unidos, bajo la gestión del embajador Daniel García-Peña, regala flores colombianas a los 535 miembros del Congreso estadounidense por el Día de San Valentin.

Es decir a todos los funcionarios que habían recibido los arreglos florales tenían que devolverlos. Lo que se supo es que no era nada personal con la persona que los había mandado sino que son normas vigentes del Congreso.

Asimismo, lo que se supo es que la entrega de las flores fue el pasado 11 de febrero por parte del embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, en alianza con Asocolflores.

Comunicado pic.twitter.com/QT8QSQ3sBS — Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) February 13, 2026

La embajada fue enfática es que los ramos de flores fueron enviados para destacar la relevancia de la floricultura colombiana. Y es que Colombia exportó cerca de 720 millones de tallos, equivalentes a unas 52.000 toneladas, en la temporada de mayor demanda del año.

LUIS ACOSTA/AFP Flores en San Valentín

Colombia se destaca como uno de los principales exportadores de flores para el Día de San Valentín en Estados Unidos celebrado cada 14 de febrero.

Para finalizar la polémica se conoció que la normativa estadounidense prohíbe la aceptación de obsequios no autorizados en dependencias legislativas. Hasta el momento, la Embajada de Colombia en Estados Unidos no ha emitido un pronunciamiento público sobre lo ocurrido.