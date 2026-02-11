La senadora Aída Quilcué, del Pacto Histórico, dijo este miércoles que los secuestradores que se la llevaron y posteriormente la liberaron el pasado martes en el Cauca, gracias a la presión de la Guardia Indígena, se identificaron como integrantes de las disidencias de la Columna ‘Dagoberto Ramos’, del Estado Mayor Central, EMC, liderado por alias Iván Mordisco, recientemente incluido como objetivo de alto valor por Colombia y los Estados Unidos, tras la reunión de la semana pasada entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

Leer más: General Urrego, acusado por Petro de intentar poner droga en su carro: el excomandante de la Metropolitana de Barranquilla lo niega

Sobre el hecho, que ocurrió el pasado martes en una zona rural del páramo de Totoró, donde el vehículo de la congresista fue interceptado hacia la 1:30 de la tarde por un grupo de hombres armados con fusiles, la legisladora contó a la emisora Blu Radio: “Nos encañonaron, eran bastantes, nos descendieron del carro y de ahí pues ya nos llevaron caminando montaña abajo”.

Le puede interesar: Erasmo Zuleta y FND proponen usar $6 billones de regalías no ejecutadas para atender emergencia por inundaciones en el Caribe y Pacífico

“Yo les dije: no voy a caminar más. Si me van a hacer algo, lo pueden hacer aquí”, añadió.

Por ello, afirmó, tras más de dos horas de tensión, los hombres comenzaron a retirarse del lugar, al parecer presionados por la reacción de la Guardia Indígena y de la Fuerza Pública.

No olvide leer: Procuraduría pone la lupa a las obras priorizadas en el Cortissoz

“Decían por radioteléfono: ‘ya los tenemos, ya estamos aquí’, eso indica que era un secuestro dirigido”, advirtió, añadiendo que “la acción generalizada de la Guardia Indígena fue la que ayudó, junto a las acciones de la Fuerza Pública”.