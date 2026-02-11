El presidente Gustavo Petro denunció este martes un supuesto plan para atentar contra su integridad que le impidió llegar el lunes al departamento de Córdoba por temor a “un ataque contra el helicóptero” en el que viajaba con sus hijos.

“Yo tengo que confesar aquí, decirlo, que vengo de dos días no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten”, dijo Petro en Montería, la capital departamental, donde preside un consejo de ministros enfocado en las inundaciones que afectan el noroeste de Colombia.

Según Petro, por eso anoche no pudo llegar a Montería, donde era esperado, ya que después de dos horas de vuelo no hubo condiciones de seguridad para el aterrizaje del helicóptero presidencial, por lo cual el aparato tuvo que volar mar adentro.

“En cambio por la mañana no aterricé donde tenía que aterrizar porque tenía (información de) que al helicóptero le iban a disparar, con mis hijos también, e hice lo que sé hacer, entonces cogimos mar abierto cuatro horas y llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué”, afirmó.

El mandatario no dio detalles de su recorrido, que al parecer comenzó en la isla Gorgona, en el Pacífico, donde según dijo en su cuenta de X, estuvo antes de viajar a Montería, en la costa atlántica.

Ninguna autoridad de los organismos de seguridad ha informado del descubrimiento de un supuesto plan para atentar contra el presidente.

A lo largo de su mandato, que comenzó el 7 de agosto de 2022, el presidente colombiano ha denunciado varias veces supuestos planes de atentado en su contra.

En septiembre de 2024 señaló que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), a través del embajador de ese país en Bogotá, le alertó de un supuesto plan para asesinarlo antes de terminar ese año en un atentado con un camión cargado con dinamita.

Petro también indicó hoy que antes de la reunión del pasado 3 de febrero en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó retirar del servicio a un general de la Policía al que, según dijo, “alguien le dio la orden” de ponerle “sustancias psicoactivas” en uno de los vehículos oficiales donde se desplaza, con el objetivo de “destruir” la crucial reunión en Washington.

“Eso me coloca en una situación de alarma”, agregó el presidente.