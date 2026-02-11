En las últimas horas, las autoridades del Valle del Cauca confirmaron el hallazgo de una cabeza humana dentro de una bolsa plástica, en la rivera del río Cali, cerca de la Alcaldía de Cali.

Leer más: Menor de 4 años muere en cirugía mientras el doctor salió a buscar un cargador de celular

Este aterrador crimen es el segundo caso de decapitación que se ha registrado durante la semana en el departamento, ya que el pasado lunes se conoció una situación similar en zona rural del municipio de La Unión, al norte del Valle del Cauca.

De acuerdo a información preliminar sobre el hallazgo de este miércoles, cerca del mediodía, dicha bolsa se encontraba dentro de una nevera de icopor, que fue arrojada junto a un maletín por sujetos a bordo de una motocicleta, desde la intersección de la Calle 5ta. con el Túnel Mundialista.

De inmediato, el personal de seguridad del Boulevard del Río dio aviso a la Policía tras notas movimientos extraños. Mientras la patrulla llegaba al sitio, la corriente del agua arrastró el maletín hasta las orillas del CAM.

Ver también: A dos días de su coronación, Stefanny Martínez renuncia a reinado del Carnaval del Atlántico

Por el momento, los alrededores del Centro Administrativo Municipal (CAM) y el Boulevard del Río se encuentran acordonados, mientras las unidades del CTI y policía judicial adelantan el levantamiento y realizan las respectivas investigaciones, que incluyen la recolección de evidencias.