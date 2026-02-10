El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló, alrededor de las 3:12 de la tarde, que la senadora indígena Aída Quilcué ya fue encontrada por la guardia indígena junto a sus escoltas, y que “todos están bien. Nuestra Fuerza Pública avanza a la zona. Una vez se tenga mayor información será comunicada”, enfatizó a través de su cuenta de X.

Cabe señalar que la congresista habría sido secuestrada en la tarde de este martes 10 de febrero, luego de que la guardia indígena diera aviso de su desaparición y la de su esquema de seguridad, tras encontrar la camioneta que se le asignó sin ocupantes y a un costado de la vía.

“La guardia indígena reporta que llegó al lugar y halló la camioneta donde viajaba la senadora Aída Quilcué, pero sin personas en el interior. Se continúa la búsqueda. Cualquier información llame al 147 o 165”, informó el jefe de la cartera más temprano.

El presidente Petro, por su parte, detalló que el vehículo en el que se movilizaba Quilcué fue interceptado por desconocidos a las 1:30 de la tarde de este martes en el páramo de Totoró, en el Cauca, zona donde son particularmente fuertes las disidencias de las FARC.

Quilcué afirma haber recibido múltiples amenazas a lo largo de su vida, incluyendo mensajes intimidatorios, atentados e incluso el asesinato de su esposo en 2008.

La congresista atribuye estos riesgos a su labor y a la estigmatización de quienes cuestionan modelos políticos y económicos dominantes.

Justamente el 29 de octubre de 2022, Quilcué salió ilesa de un atentado luego de que su vehículo fuera atacado a tiros cuando se movilizaba por una vía rural del Cauca.

Posteriormente, el 20 de mayo de 2023, denunció un nuevo hecho de intimidación cuando hombres armados merodearon e intentaron ingresar a su vivienda también en una zona rural de Popayán, la capital departamental.

En sus palabras, en Colombia “pensar distinto” sigue costando la vida y la ayuda que reciben los líderes sociales de las instituciones a veces “no es suficiente”, lo que los obliga a buscar “mecanismos de autoprotección”.