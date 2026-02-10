La defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó este martes el primer informe de seguimiento al “Compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia”, en el que advierte que “en el debate público avanza el respeto por la vida, pero persisten desafíos frente al lenguaje no violento y la difusión de información verificada”.

Leer también: Hidroituango defiende su operación y considera “desinformadas” las críticas de Petro

Recordó la funcionaria del Ministerio Público que el compromiso tiene el propósito de fortalecer la democracia, prevenir la violencia política y garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía en el marco de la contienda electoral del 2026.

“De las 27 precandidaturas presidenciales analizadas que se sumaron al Compromiso, se registró un nivel de avance del 81,7 %”, dijo Marín Ortiz, señalando que “en este compromiso no nos centramos en la violencia física armada directamente, sino en la calidad del debate electoral. Hicimos seguimiento al discurso de los candidatos y las candidatas, bajo una premisa histórica de nuestro país y es que el debate violento ha sido en el pasado un contexto propicio para pasar a la violencia física. Con ello no estamos diciendo que quienes usan violencia en el lenguaje sean responsables directos de hechos violentos, sino más bien es un llamado a una actitud preventiva”.

El indicó que en los ítems de proteger la vida y promover la no violencia en la política: nivel de avance del 82,1 %; institucionalidad democrática: nivel de avance del 92,6 %; debate plural y democrático: nivel de avance del 45,2 %; buen futuro para la política: nivel de avance del 77 %.

Importante: “Están usando las ayudas nuestras diciendo que las ponen los políticos”: Petro acusa a alcaldes durante consejo de ministros por emergencia en Córdoba

“A las precandidaturas, partidos y movimientos políticos, los insto a fortalecer protocolos de prevención de la violencia política, promover un lenguaje respetuoso y no estigmatizante, y garantizar la difusión de información veraz y verificable, especialmente en entornos digitales. A las instituciones del Estado, les recomiendo implementar medidas integrales y sostenidas de seguridad, fortalecer la confianza en la institucionalidad electoral y reforzar las capacidades de diálogo, mediación y gestión pacífica del conflicto”, manifestó la defensora.