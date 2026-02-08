El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó de manera categórica el asesinato de los subintendentes de la Policía Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, ocurrido en la madrugada de este domingo en el municipio de Anorí, Antioquia.

Los policías cumplían labores de protección a la población de Anorí cuando fueron atacados con fusil, agregó el ministro.

Sánchez expresó a través de X su “más profunda solidaridad y acompañamiento” a las familias y amigos de los funcionarios de la Policía Nacional.

“Su sacrificio duele, enluta a la institución y a todo el país, pero también refuerza nuestro compromiso de honrar su memoria con verdad, justicia y resultados”, añadió.

Asimismo, indicó que este domingo se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad a nivel regional en el que se abordaron las hipótesis del ataque.

Sobre los autores del hecho se barajan dos posibilidades: “la Estructura 36 del cartel de alias Calarcá o el cartel del ELN”, señaló el ministro de Defensa.

Precisó que tampoco se descarta el Clan del Golfo, “que también busca tener control delictivo en la zona”.

Reportó que desde enero de 2025 se han presentado 11 casos en los que fueron asesinados 25 policías. “De estos, nueve casos, que concentran el homicidio de 21 uniformados, ya han sido resueltos, ya sea mediante la captura o el abatimiento de los autores de estos hechos según lo requirieron las circunstancias”, destacó.

Por último, el ministro Sánchez anunció una recompensa de hasta $200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.