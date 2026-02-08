Una profunda consternación entre la comunidad ‘fitness’ ha generado el repentino fallecimiento de Juan Sebastián Anzola Quintero, un fisicoculturista conocido en este mundo por su constancia, disciplina y retadoras rutinas que seguían varias personas que buscaban obtener sus mismos resultados.

Los hechos ocurrieron en la sede del gimnasio Smart Fit, ubicada en el Centro Comercial Plaza Imperial, en Bogotá, donde Anzola Quintero acostumbraba ir para realizar su rutina diaria. En la tarde del pasado jueves 5 de febrero, el deportista se encontraba en las instalaciones de esta cadena de centros de entrenamiento haciendo algunos ejercicios cuando de un momento a otro sufrió un colapso, generando pánico y preocupación entre quienes se encontraban allí.

Según testigos, el joven, conocido cariñosamente como Sebas, se descompensó y cayó al suelo frente a otras personas, quienes de inmediato intentaron auxiliarlo. Sin embargo, el deportista no alcanzó a ser trasladado a un centro de salud y falleció dentro de las instalaciones del gimnasio ubicado en la localidad de Suba.

Las personas que se encontraban allí quedaron desconcertadas, pues muchas veían a diario el proceso del fisicoculturista, quien además era conocido por ganar varios premios.

Sin embargo, algunos allegados cuestionaron la respuesta de la cadena de gimnasios. En sus redes sociales, Andrés Montoya, amigo cercano de Juan Sebastián, denunció que el establecimiento no contaba con el personal capacitado para atender este tipo de emergencia ni tampoco permitió que el fisicoculturista fuera trasladado a un hospital.

“No podemos garantizar que se haya salvado, pero sí hubiera habido una posibilidad de que el resultado fuera otro, más de 25 minutos donde unas personas intentaron sacarlo, reanimarlo; el hospital queda a una cuadra y media y Smart Fit no lo dejó mover”, aseguró Montoya.

Pronunciamiento Smart Fit

Luego de lo sucedido, la compañía indicó que, contrario a algunas versiones que circulan en redes sociales, el equipo de brigadistas respondió de manera inmediata y le prestó los primeros auxilios que indica el protocolo.

Según Smart Fit, los brigadistas aplicaron maniobras de reanimación, utilizaron un desfibrilador externo automático (DEA) y activaron los protocolos de emergencia establecidos.

“De manera simultánea, mientras se prestaban los servicios de primeros auxilios, activamos nuestro protocolo de emergencia, donde el área protegida de la sede acudió al llamado. Lamentablemente, la persona falleció antes del traslado”, indicó la compañía. Asimismo, lamentó el fallecimiento del deportista.