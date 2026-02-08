Un juez penal de control de garantías dictó medida preventiva de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de hacerse pasar por funcionario y líder religioso para estafar personas con falsas ofertas de vivienda de interés social en el departamento del Meta.

Lea: “En Colombia no hay escondite para quienes viven del delito”: mindefensa tras captura de líderes de banda ‘La Empresa’

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, se trata de Jhon Alexander Mora Mora, quien habría promovido un modelo de estafa bajo la promesa de adjudicación de viviendas VIS en Villavicencio.

Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía y las denuncias realizadas por los afectados dan cuenta de que, entre 2022 y 2025, este hombre habría convencido a por lo menos 34 personas de entregarle diversas sumas de dinero para concretar el negocio inmobiliario.

Lea: Un menor de edad murió en el bombardeo de las Fuerzas Militares contra el Eln en el Catatumbo: Medicina Legal

Su modus operandi consistía en hacerse pasar por líder religioso y funcionario de entidades del orden municipal y departamental. Con este engaño se habría ganado la confianza de las víctimas.

“Las convenció de confiarle sus ahorros a cambio de un supuesto cupo, que les garantizaría la adquisición de casa en proyectos nuevos de urbanizaciones que aparentemente se abrían en distintas zonas de la ciudad”, indicó el ente acusador en un comunicado.

Lea: Violenta riña termina con disparos, un menor de un año herido y una motocicleta incendiada

Bajo este modelo de estafa, Jhon Alexander Mora Mora habría recibido más de 22 millones de pesos, sin que hasta la fecha haya cumplido con lo prometido. Por el contrario, quienes creyeron en los ofrecimientos perdieron sus recursos.

Por todo lo anterior, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Meta lo presentó ante un juez penal de control de garantías y le imputó los delitos de estafa agravada en la modalidad de masa y simulación de investidura o cargo.

Lea: Revelan video del ataque contra escoltas del senador Jairo Castellanos: al menos cinco hombres participaron

El procesado no aceptó los cargos y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.