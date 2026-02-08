El pasado miércoles 4 de febrero, las Fuerzas Militares reportaron el primer bombardeo del Eln durante el Gobierno de Gustavo Petro, el cual dejó siete víctimas mortales, que en su momento fueron señalados como presuntos miembros de la guerrilla.

Este domingo 8 de febrero, el Instituto de Medicina Legal confirmó que cinco cuerpos ya fueron identificados, y entre ellos hay un menor de edad.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que el pasado 4 de febrero ingresaron a la Dirección Seccional Norte de Santander, sede Cúcuta, los cuerpos de 7 personas (3 mujeres, 4 hombres) fallecidas en hechos relacionados con las operaciones militares en la región del Catatumbo”, señaló la entidad en un comunicado.

Estos cuerpos ya fueron entregados a sus familiares y avanza la identificación de los dos restantes, por lo que no se descarta que haya otro menor de edad que usualmente son reclutados por los grupos armados ilegales.

🔴#ATENCIÓN | #MedicinaLegal informa que ingresaron 7 cuerpos a la Dirección Seccional Nte de Santander, relacionados con las operaciones militares en #Catatumbo. A la fecha, 5 cuerpos han sido identificados y entregados a sus familiares. 📰Comunicado 13👉 https://t.co/i9JUZgB8ul pic.twitter.com/cH2eXomWcQ — Medicina Legal (Col) (@MedLegalColombi) February 8, 2026

Esta situación se suma a la ocurrida a finales del 2025 cuando 15 menores de edad reclutados por grupos armados ilegales fallecieron en bombardeos de la fuerza pública y en operativos militares en distintas zonas del país.

Este hecho generó una enorme indignación en el país, sobre todo porque el presidente Gustavo Petro, otrora opositor, fue un duro crítico de que los menores de edad, pese a que ya eran víctimas de reclutamiento, fuesen víctimas también en bombardeos y operaciones de guerra. Y ahora en ese momento tuvo que salir a dar explicaciones e incluso pedir perdón por el paradójico ‘déjà vu’ fatal.

En ese momento, en medio de un debate de control político en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, se denunció que serían 17 los menores de edad muertos en bombardeos y otros 25 menores de edad muertos en enfrentamientos durante el gobierno de Petro.