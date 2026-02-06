El Gobierno de Estados Unidos entregó este viernes más de 11 vehículos blindados a las Fuerzas Militares de Colombia para cooperar con la lucha contra el terrorismo. Esto tras los acuerdos pactados en la reunión que sostuvo el presidente Gustavo Petro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Leer más: Ataque sicarial deja un hombre muerto y un herido en la avenida Circunvalar con Cordialidad

El acto se realizó en la base militar de Tolemaida como parte de la nueva fase de cooperación entre los dos países. En la instalación se tuvo prevista la visita de una delegación oficial estadounidense para formalizar la entrega de equipos y poner en marcha labores técnicas acordadas entre los dos presidentes.

Ejército Nacional Estados Unidos entrega vehículos blindados a las Fuerzas Militares de Colombia para combatir el terrorismo.

Cabe señalar que el acuerdo contempla la recuperación y el mantenimiento de vehículos blindados que resultaron afectados durante la operación de retoma en El Plateado. Estas labores estarán supervisadas por equipos especializados y se desarrollarán bajo los protocolos técnicos definidos entre ambos gobiernos.

Ver también: Dimar advierte mar de fondo en las costas del Caribe colombiano por nuevo frente frío

Al acto de entrega en Tolemaida asistieron el comandante del Ejército, general Royer Gómez, y el segundo comandante, general Jaime Alonso Galindo, así como el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, y un vocero del Gobierno estadounidense, quien participó en la entrega formal y en la verificación de los compromisos operativos y logísticos.