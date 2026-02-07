La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) recomendó al Gobierno nacional declarar una emergencia económica, social y ambiental para enfrentar las graves afectaciones causadas por el frente frío que impacta a Colombia desde finales de enero, con más de 100 emergencias registradas en distintos territorios.

Le puede interesar: Atacan con explosivos al batallón de Ocaña, en Norte de Santander: varios militares resultaron heridos

Según el balance oficial, el fenómeno ha afectado a cerca de 43.900 familias en 84 municipios de 14 departamentos, siendo Córdoba la región más golpeada.

El frente frío, iniciado el pasado 31 de enero, ha generado inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos en varias zonas del país. Entre los departamentos con mayores afectaciones se encuentran Córdoba, Cauca, La Guajira, Antioquia y Nariño.

Vea aquí: Ecuador cuestionó a la Cancillería colombiana por hacerlos parecer culpables tras desacuerdo en Quito

Córdoba concentra el mayor número de damnificados, con más de 33.000 familias impactadas por las emergencias asociadas a las lluvias y fenómenos hidrometeorológicos.

Las autoridades advirtieron que el país enfrenta un comportamiento climático atípico, con lluvias intensas y persistentes durante 2025 y 2026, incluso sin la presencia del fenómeno de La Niña, lo que ha incrementado la magnitud de los eventos naturales.

Por qué se evalúa la emergencia económica

La recomendación fue formulada durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en la que se evaluó la capacidad de respuesta institucional frente a la crisis.

Lea también: Petro le pide a la Corte Constitucional que levante la suspensión del decreto de emergencia para atender los estragos del frente frío

De acuerdo con las autoridades, la situación actual supera los mecanismos ordinarios del Estado, lo que hace necesaria la adopción de medidas urgentes para financiar la atención humanitaria y la recuperación de las zonas afectadas.

La posible declaratoria de emergencia económica permitiría acelerar recursos y acciones para enfrentar los impactos del frente frío en infraestructura, servicios esenciales y comunidades vulnerables.

Acciones de atención y ayuda humanitaria ante las afectaciones por el frente frío

Como parte de la respuesta institucional, la UNGRD ha desplegado operaciones humanitarias en varias regiones del país. Entre las acciones se incluyen:

Distribución de 13.000 kits de asistencia humanitaria en Córdoba.

Entrega de más de 2.500 kits en Casanare y Putumayo.

Movilización de cerca de 30 toneladas de ayuda humanitaria mediante operaciones aéreas.

Activación de más de 600 unidades operativas de organismos de socorro y Fuerza Pública.

Las autoridades también mantienen operativos equipos técnicos y maquinaria para atender emergencias y restablecer la conectividad vial en los departamentos afectados.

El Gobierno insiste en que los riesgos persistentes

El Gobierno nacional alertó que las condiciones climáticas asociadas al frente frío podrían mantenerse hasta el 9 de febrero, con efectos directos en el Caribe colombiano y otras regiones del país.

Le sugerimos: ‘Fortalecen las operaciones, incrementa la seguridad y poder de fuego de los soldados’: Ejército sobre vehículos blindados entregados por EE. UU.

En ese contexto, las autoridades reiteraron el llamado a comunidades y entidades territoriales para seguir las alertas oficiales y fortalecer las medidas de prevención ante posibles nuevos eventos.