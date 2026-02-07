El Misterio de Relaciones de Ecuador criticó a la Cancillería colombiana por culparlos de no alcanzar un acuerdo tras encuentro sostenido por las partes este viernes 6 de febrero en Quito en medio de la guerra comercial que sostienen ambos países por, indicó el gobierno de Noboa, el poco compromiso en temas de seguridad en la frontera.

Lea también: El 70 % de empresarios prepara recortes de personal tras alza del mínimo y la reducción de jornada laboral, según Fenalco

El encuentro contó con la presencia de las ministras de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld; y de Colombia, Rosa Villavicencio, y en él se abordaron aspectos en seguridad, control fronterizo y energía, y “se acordó tratar de manera integral los temas pendientes de solución en la relación comercial bilateral”, que deberán ser solventados en futuras reuniones.

La Cancillería colombiana explicó que pidió el levantamiento de los aranceles, “no obstante, el Gobierno del Ecuador manifestó que evaluará esta solicitud en una etapa posterior”. Ante esta respuesta, la cartera aseveró que esto los obliga a “expedir el decreto de aranceles de respuesta por razones de seguridad nacional, cuya firma se había aplazado a la espera de acuerdos más inmediatos”.

Esto no le gustó al ministerio dirigido por Sommerfeld quien a través de un comunicado difundido la noche del viernes manifestó que “llama la atención que se pretenda atribuir la responsabilidad de este desacuerdo al Ecuador, cuando precisamente su origen radica en la falta de control efectivo y presencia estatal de Colombia en su frontera sur”.

Lea también: Venezuela promete amnistía y excarcelaciones “a más tardar” el próximo viernes

Sobre esto, agregaron, que las medidas arancelarias se levantarán una vez se firme un acuerdo entre ambos países “que abordará todos los temas planteados en esta agenda de trabajo”.

Asimismo, destacaron algunos acuerdos a los que se han llegado hasta el momento que incluye temas de energía, presos, seguridad, restricciones sanitarias, medidas comerciales, el ecuatoriano requerido por su país y puesto en libertad en Colombia, entre otros.

Uno de esos compromisos es la estrategia binacional para la cooperación en seguridad fronteriza y lucha contra el delito organizado transnacional, punto central y lo que originó la guerra comercial. “Colombia acepta que el problema consiste en la falta de control fronterizo y eliminación del cultivo de coca en su territorio”.

Lea también: Trump dice que no pedirá disculpas por video que muestra a los Obama como simios

Desde el 1 de febrero están activos aranceles del 30 % en ambos países para las importaciones del otro país, acompañados de sanciones recíprocas en materia energética.

La guerra comercial fue declarada por Noboa el pasado 21 de enero, cuando anunció una “tasa de seguridad” del 30 % sobre productos colombianos bajo el pretexto de que el país vecino no estaba colaborando como es debido en la lucha contra el narcotráfico, lo que fue respondido por Colombia con un arancel idéntico a más de 50 productos ecuatorianos.

Colombia también suspendió el suministro de electricidad a Ecuador, clave para mitigar las diferentes crisis energéticas que ha tenido el país en los últimos y que han llevado a racionamientos de energía con cortes programados de hasta 14 horas al día a nivel nacional.