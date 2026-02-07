Un ataque con explosivos contra el Batallón de Infantería N.º 15 General Francisco de Paula Santander, en el municipio de Ocaña, dejó varios militares heridos y daños en las instalaciones la noche del pasado viernes 6 de febrero, según confirmó el Ejército Nacional este sábado.

Le puede interesar: Ecuador cuestionó a la Cancillería colombiana por hacerlos parecer culpables tras desacuerdo en Quito

La acción, ocurrida sobre las 11:24 p. m., fue perpetrada mediante el lanzamiento de artefactos explosivos desde un vehículo tipo volqueta ubicado en una vía cercana a la unidad militar. Los proyectiles impactaron en las inmediaciones del batallón y provocaron afectaciones materiales y lesiones a uniformados, quienes fueron trasladados a un centro asistencial de la región.

Las autoridades informaron que los militares afectados presentan heridas por esquirlas y reciben atención médica especializada. Tras el ataque, las tropas desplegaron operaciones en la zona, lo cual dejó como resultado la captura de un integrante de la guerrilla del ELN y la muerte de otro.

Vea aquí: Petro le pide a la Corte Constitucional que levante la suspensión del decreto de emergencia para atender los estragos del frente frío

De acuerdo con información oficial, el hecho fue atribuido al Frente Carlos Armando Cauca Guerrero de esa organización armada ilegal, en medio del contexto de operaciones militares desarrolladas en el Catatumbo.

En ataque al Batallón Santander en Ocaña, Gestión del riesgo y organismos de socorro, han evacuado del lugar a un suboficial herido. Hay varios artefactos sin explotar y se hace un barrido por la zona. Toda la ciudad está sin luz. pic.twitter.com/9QKJDx5bjy — Cristian A. Santiago (@CSelPeriodista) February 7, 2026

Luego de las detonaciones, unidades especializadas en explosivos realizaron labores de inspección y barrido técnico en el área para descartar la presencia de artefactos adicionales que representaran riesgo para la población y el personal militar.

Lea también: ‘Fortalecen las operaciones, incrementa la seguridad y poder de fuego de los soldados’: Ejército sobre vehículos blindados entregados por EE. UU.

Las autoridades también reportaron afectaciones en el suministro de energía eléctrica en sectores del municipio y daños en algunas instalaciones del batallón, incluyendo áreas administrativas y zonas cercanas.

Según fuentes militares, este tipo de acciones estaría relacionado con represalias por operativos recientes contra estructuras del ELN en municipios como Tibú y El Tarra.