Los cuerpos sin vida de los dos mineros que permanecían atrapados tras la explosión en una mina de carbón en Guachetá, Cundinamarca, fueron rescatados en las últimas horas de este sábado 7 de febrero, confirmaron las autoridades. Con este hallazgo, se completó la recuperación de las seis personas que quedaron sepultadas en el accidente ocurrido el jueves 5 de febrero.

Le puede interesar: Registraduría realiza el primer simulacro nacional de preconteo de cara a las elecciones

La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, junto con los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Chocontá y Lenguazaque, informó que los socorredores lograron ubicar y recuperar los cuerpos de los dos trabajadores que aún permanecían en el interior de la mina.

Las labores de rescate se extendieron durante la madrugada del sábado, con el ingreso de varias cuadrillas especializadas para avanzar en la búsqueda de las víctimas.

Cronología del rescate

De acuerdo con los reportes oficiales, las operaciones se desarrollaron de la siguiente manera:

11:10 p. m. del viernes 6 de febrero: ingreso del equipo de socorredores a la mina.

2:10 a. m. del sábado 7 de febrero: recuperación del cuerpo sin vida de uno de los mineros.

4:20 a. m. del sábado 7 de febrero: ingreso de una segunda cuadrilla para continuar las labores.

7:00 a. m. del sábado 7 de febrero: ingreso de una tercera cuadrilla de apoyo.

7:22 a. m. del sábado 7 de febrero: recuperación del segundo cuerpo sin vida.

Qué ocurrió en la mina de Guachetá

La emergencia se registró en la noche del jueves 5 de febrero en la mina La Vidriosa, ubicada en la vereda Las Peñas, sector Mata Siete. Según información preliminar, una acumulación de gases, especialmente metano, habría provocado el colapso de la mina, dejando atrapados a los seis trabajadores a unos 200 metros de profundidad.

Vea aquí: Tras 10 años, firmantes de paz abandonaron la ETRC de Caño Indio en el Catatumbo para dirigirse a Cúcuta

Las víctimas fueron identificadas como Iván Martínez, Arnol Arias, Óscar Castrillón, Huilan Montaño, Manuel Medina y Celso Murcia.

De acuerdo con un análisis preliminar del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, los trabajadores laboraban presuntamente en una mina que tendría órdenes de cierre.

Lea también: Ungrd recomienda declarar emergencia económica para atender afectaciones por frente frío

El gobernador de Cundinamarca se refirió al hecho tras confirmarse la recuperación de las víctimas: “Es una lamentable noticia para Cundinamarca y para el sector carbonífero. Acompañamos con solidaridad a las familias de los mineros, a sus seres queridos y a toda la comunidad de Guachetá en este momento de dolor”.

Y agregó: “Desde la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Energías y Minería Sostenible y la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca mantendremos nuestra presencia para brindar el apoyo psicosocial e institucional que sea requerido”.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las causas del accidente y verificar las condiciones en las que operaba la mina. También se evalúan posibles responsabilidades relacionadas con las presuntas órdenes de cierre del lugar.