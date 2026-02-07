La Registraduría Nacional del Estado Civil puso en marcha este lunes el primer simulacro nacional de preconteo, un ejercicio técnico clave con el que se busca evaluar y poner a prueba todos los sistemas de transmisión y procesamiento de información electoral en el país, de cara a las próximas elecciones de Congreso, consultas y Presidencia de la República.

La jornada se desarrolla de manera simultánea en los 32 departamentos y en Bogotá, y contempla la verificación del funcionamiento de las plataformas tecnológicas desde más de 125.000 mesas de votación, replicando las condiciones reales de una jornada electoral.

Según informó la entidad, el simulacro permite comprobar la capacidad de los sistemas para recibir, transmitir, consolidar y divulgar los datos del preconteo, así como detectar posibles fallas técnicas y realizar ajustes con suficiente antelación.

“Este proceso cuenta con auditoría externa internacional presente en todo el territorio nacional, que acompaña y verifica cada etapa del simulacro. También están desplegados en todo el país observadores de la Unión Europea”, explicaron.

Renglón seguido, la entidad explicó que desde el Centro de Control Nacional en Bogotá, junto a entes de control, misiones de observación y representantes de organizaciones políticas, se hace seguimiento al avance de la transmisión y consolidación de la información.