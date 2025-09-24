Este miércoles, la Agencia Nacional de Minería (ANM) informó que la evacuación de los 23 mineros atrapados en la mina de oro La Reliquia, ubicada en el municipio de Segovia, Antioquia, fue exitosa.

“El operativo de rescate, liderado por brigadistas de la empresa Aris Mining y el equipo de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM, demostró que los protocolos de prevención, seguridad y atención funcionan de manera efectiva, garantizando la integridad de cada uno de los mineros”, se lee en un comunicado de la entidad.

Agregó la entidad que este resultado reafirma que la minería formal cuenta con planes de prevención, brigadas entrenadas, monitoreo de condiciones subterráneas y protocolos de atención inmediata que priorizan la vida.

Afirmó en este sentido que durante 2025 se han fortalecido estas capacidades mediante la formación de 1.426 personas en seguridad minera a través de la realización de 101 cursos en Estándares de Competencia y la formación de 151 brigadas de emergencia en distintos departamentos del país, “lo que se traduce en comunidades mineras preparadas para enfrentar y prevenir emergencias”.

“Con este rescate exitoso, la Agencia Nacional de Minería ratifica su compromiso de seguir promoviendo una minería con propósito, formal, responsable y segura, que proteja la vida de los mineros y contribuya al desarrollo sostenible de los territorios”, concluye el reporte.

La emergencia ocurrió el martes cuando un movimiento de tierra, presuntamente causado por la falla de una máquina, bloqueó el acceso al socavón. Los mineros se encontraban a 80 metros bajo tierra al momento del derrumbe.

Así avanza la operación en la mina La Reliquia

Equipos de rescate de la ANM y organismos de socorro llegaron a la vereda Manzanillo, a unos diez minutos del casco urbano de Segovia, para iniciar el operativo.

Las imágenes difundidas por la entidad muestran la salida de los primeros trabajadores, quienes fueron recibidos entre lágrimas, gritos y abrazos por sus familiares. La entidad destacó que la evacuación continuará hasta lograr que los 23 mineros estén fuera de peligro.

Atención: la ANM da a conocer las primeras imágenes del rescate de los 23 mineros de la mina La Reliquia en Segovia, evacuados con vida tras permanecer atrapados bajo tierra.



Familias de los mineros atrapados en Segovia permanecen a la expectativa

Desde que se conoció la emergencia, familiares de los trabajadores permanecieron en las inmediaciones de la mina. Con pancartas, rezos y muestras de apoyo, acompañaron las maniobras de los socorristas durante toda la noche.

La ANM confirmó que los siete mineros rescatados lograron comunicarse con sus seres queridos, lo que trajo alivio en medio de la incertidumbre que se mantiene por los 16 que aún permanecen bajo tierra.

La ANM indicó que, además de la atención a los trabajadores, se realizarán revisiones técnicas en la mina La Reliquia para establecer con precisión las causas del movimiento de tierra.

Se espera que en las próximas horas se entregue un nuevo balance sobre el estado de salud de los rescatados y las medidas de seguridad que se implementarán para evitar futuros incidentes en la zona.