En la noche del martes 23 de septiembre fue asesinado a disparos Yeimar Gamboa Yepes, de 20 años, líder juvenil, defensor de derechos humanos y candidato al Consejo Municipal de Juventud (CMJ) por el partido Centro Democrático en Chigorodó. El ataque armado ocurrió en el barrio El Bosque, donde también resultó herida una joven que permanece bajo atención médica en un centro asistencial.

Gamboa Yepes era ampliamente reconocido por su trabajo comunitario con jóvenes en situación de vulnerabilidad y por impulsar iniciativas de reconciliación en el Urabá antioqueño. Había aspirado anteriormente a un cargo en el CMJ y contaba con una trayectoria activa en procesos de participación ciudadana.

Horas antes de su muerte, participó en un foro sobre liderazgo y salud mental en el marco de la Semana de la Juventud, en el que destacó la importancia de fortalecer redes de apoyo para la población joven de la región.

Rechazo al homicidio de líder juvenil en Chigorodó

La noticia de su asesinato generó rechazo entre organizaciones sociales, autoridades locales y líderes políticos.

La Alcaldía de Chigorodó expresó en un comunicado: “Desde la Alcaldía Municipal de Chigorodó expresamos nuestras más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento del joven Yeimar Gamboa Yepes, líder juvenil de nuestro municipio y actual candidato al Consejo Municipal de Juventud CMJ por el partido Centro Democrático. A sus familiares, amigos y comunidad en general, nuestras más sinceras condolencias y fortaleza en este momento difícil”.

Por su parte, el Centro Democrático manifestó: “Rechazamos de manera firme y contundente el asesinato del joven líder y candidato al Consejo Municipal de Juventud por el Centro Democrático, Yeimar Gamboa Yepes, ocurrido en Chigorodó. Este crimen nos enluta y priva a la comunidad de un joven lleno de liderazgo y esperanza para su municipio”.

El comunicado concluyó con un llamado a las autoridades para garantizar justicia y evitar que el crimen quede en la impunidad.

El representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Cadavid, se pronunció en el Congreso: “No se puede arriesgar entonces así la integridad de una juventud y unos jóvenes que se ilusionan y sueñan con un propósito y lo que encuentran es la muerte. Le pedimos a las autoridades que den la más pronta respuesta sobre esta tragedia”.

Cadavid también recordó otros asesinatos recientes de figuras políticas, lamentando que jóvenes líderes sean víctimas de la violencia en la región.

La Fundación Sumapaz, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y otras organizaciones sociales también condenaron el homicidio y exigieron garantías para el ejercicio de la participación juvenil y comunitaria en el Urabá antioqueño.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Gamboa Yepes se convirtió en el líder social número 149 asesinado en Colombia en lo corrido de 2025.

Autoridades investigan crimen de líder social en Chigorodó

La personera de Chigorodó, María Leyla Granja, confirmó que el asesinato ocurrió en medio de la Semana de la Juventud, lo que ha generado aún mayor conmoción en la población.

Entretanto, la capitana Diana Flórez, comandante de la estación de Policía de Chigorodó, indicó que hasta el momento no hay información sobre los responsables ni sobre los móviles del ataque, aunque se adelantan las investigaciones correspondientes.

El asesinato de Yeimar Gamboa Yepes no solo golpea a su familia y allegados, sino que representa un duro revés para los procesos juveniles y comunitarios en Chigorodó. Su trayectoria en defensa de los derechos humanos y su rol como candidato al Consejo Municipal de Juventud lo habían posicionado como una figura importante para los jóvenes en la región.