El presidente Gustavo Petro tuvo su última intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas este martes 23 de septiembre. En su discurso, abordó un sin fin de temas, entre la migración, cambio climático, lucha contra narcotráfico, el conflicto entre Israel y Hamás, la tensión y el despliegue militar de Estados Unidos en contra del narcotráfico que sale de Venezuela, y mucho más.

En cada uno de los temas, Petro se enfrascó en contra del Gobierno de Estados Unidos. Hablando sobre el despliegue militar de esa nación en el mar Caribe, el mandatario colombiano rechazó que se haya atacado lanchas en la zona.

“Necesitan la violencia para dominar a Colombia y América Latina. Necesitan (…) lanzar misiles asesinos sobre jóvenes pobres en el Caribe. La política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a Estados Unidos... La política exterior (de Trump) hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por aliados políticos de la mafia de la cocaína”, dijo.

Agregó que su discurso, de unos 41 minutos, ante los presentes, lo hacía como un presidente “desertificado por el presidente Trump, sin que tuviera ningún derecho a hacerlo, ni humano ni divino”.

“En Colombia se ha incautado la más alta cantidad de cocaína de toda la historia del mundo… y me descertifican”, también aseveró.

“Trump lanza misiles sobre lanchas desarmadas de migrantes, los acusa de narcotraficantes y terroristas sin ellos tener una sola arma para defenderse”, añadió sobre el mismo tema.

Sobre el cambio climático, mezcló el tema con la migración, dejando frases como: “La palabra descarbonización suena ahora subversiva en las conferencias de los países poderosos del G-7, el G-20 y Davos”, o “Señores de la China, Alemania, Estados Unidos, Wall Street, París y Bolsa de Londres: si ustedes quieren recoger los intereses de la deuda externa en nuestros países, encontrarán cementerios y muertos”.

También dijo: “El mercado no soluciona la crisis climática, porque el mercado lo produjo... Si no es el final del capital, será el final de la humanidad entera... La humanidad unida en sus diversas culturas es el nuevo sujeto político... Mientras el colapso se acerca, las sociedades viejas y blancas de Europa y Estados Unidos siguen aplaudiendo a los nuevos Hitler”.

Añadió otras frases como: “Hoy hacen lo mismo que Hitler, construyen campos de concentración para migrantes y dicen que son de una raza inferior, y colectivizan culpas en ellos como hicieron con los judíos”.

También: “Los migrantes no son delincuentes, no tienen que llevarlos a campos de concentración o expulsarlos encadenados... No hay raza superior, señores. No hay pueblo elegido de Dios. No lo es Estados Unidos ni Israel. El pueblo elegido de Dios es la humanidad entera”.

“Usan la migración como excusa para no hacer nada contra la crisis climática, que barre cada día con la vida”, también apuntó.

En este tema, también se refirió al conflicto entre Israel y Hamás: “La humanidad no puede permitir un día más de genocidio, ni a los genocidas de Netanyahu ni sus aliados en Estados Unidos y Europa”.