El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, reconoció en la mañana de este viernes que es bastante compleja la situación de los seis trabajadores que se encuentran atrapados desde la noche del jueves en una mina del municipio de Guachetá tras una explosión en el lugar.

La emergencia ocurre en la mina Mata Siete, ubicada en la vereda Peñas del municipio de Guachetá, en límites de Cundinamarca con Boyacá.

“La explosión compromete la capacidad estructural de la boca de la mina. Cae material y tapona el sitio de salida, dejando a los trabajadores atrapados”, explicó el gobernador sobre lo que sucedió en la noche del jueves.

Desde la madrugada de este 6 de febrero los organismos de socorro adelantan las labores de rescate, aunque “la alta acumulación de gases al interior de la mina, sumado a la cantidad de material que obstaculiza el ingreso, ha dificultado” el trabajo, según Jorge Emilio Rey.

“Seguimos en la operación de búsqueda por parte de la Agencia Nacional de Minería, con su unidad de rescate minero. Hay más de 20 miembros de esa unidad y alrededor de 40 integrantes de organismos de respuesta en la zona”, dijo el funcionario en ‘Blu Radio’.

En el municipio de Guacheta Cundinamarca se presentó una explosión de gases en la mina Mata Siete, permanecen atrapados 6 mineros, fue colocada un ventilador y siguen labores de rescate por parte de @Bomberoscundi pic.twitter.com/Kl1weWHLry — Manuel Salazar (@manolitosalazar) February 6, 2026

Aún no se conoce el estado de los trabajadores atrapados y el mandatario de Cundinamarca señaló que es baja la propabilidad de que estén con vida.

“Cada minuto que avanza hace más difícil pensar que estén vivos. Sin embargo, hasta que no se tenga contacto visual no se podrá determinar la situación con certeza. Los milagros existen, ojalá en este caso se apliquen” sostuvo.

Agregó que en las labores de rescate se está priorizando la ventilación para que los trabajadores tengan buen acceso al oxígeno.

“Se está haciendo un trabajo con ventilación, esperando llegar al punto para establecer una línea de conducción de oxígeno. Pero los trabajos son muy complejos por el material y la cantidad de gases acumulados”, explicó al citado medio.

Al parecer, la mina no tenía autorización para operar. “Presuntamente tenía órdenes de cierre por parte de la CAR y de la Agencia Nacional Minera, lo que indicaría que no cumplía con todos los requisitos. Es información preliminar, pero todo apunta a que efectivamente no estaba en condiciones legales de funcionamiento”, indicó el gobernador.