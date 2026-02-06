El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, alertó este jueves sobre la influencia de un nuevo frente frío en el país, que “podría aumentar en las próximas horas las lluvias, los vientos y el oleaje en el Caribe”.

El funcionario indicó que estas condiciones meteorológicas se estarían presentando el 6 y el 9 de febrero, y pueden generar “inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos, mar de leva, especialmente en la región del Caribe y el noroccidente de la región Andina, así como en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

Ante las posibles emergencias como inundaciones y deslizamientos, Carrillo señaló que desde la entidad se mantendrá activa la coordinación con los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo en todo el país, para fortalecer las medidas de preparación y respuesta.

Asimismo, manifestó, a través de un video, que “es fundamental que estos planes contemplen el protocolo de atención de animales en situación de emergencia. También le recordamos a las entidades públicas y privadas su obligación de mantener activos sus planes de contingencia”.

Finalmente, el director de la Ungrd hizo un llamado a la ciudadanía en general para que se mantenga informada por canales oficiales.

Cabe señalar que también el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé un aumento de lluvias en las regiones Caribe, Andina y Pacífica; al mismo tiempo la Dirección General Marítima (Dimar) advirtió este 5 de febrero vientos fuertes, oleaje y posible mar de leva.