Decenas de usuarios de la Nueva EPS, intervenida desde abril de 2024, denuncian que llevan varios meses esperando la entrega de medicamentos y hacen un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud para que les brinde soluciones.

Según relataron algunos afiliados en entrevista con ‘Caracol Radio’, la atención de los pacientes ha registrado un significativo “deterioro” en los últimos meses.

Alertan sobre demoras o falta de respuestas para pacientes con enfermedades graves y la entrega de medicamentos se ha convertido en un ‘dolor de cabeza’.

“Nosotros los usuarios de Nueva EPS estamos totalmente desprotegidos, el deterioro de la atención es igual al de los pacientes, ya ni la Supersalud contesta y cada día es peor” dijo uno de los usuarios a la citada emisora.

Según anunció hace unas semanas el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez, Colsubsidio volverá a dispensar los medicamentos para usuarios de Nueva EPS a partir del próximo 10 de febrero.

Cabe recordar que Colsubsidio dejó de entregar medicamentos a los afiliados de la Nueva EPS desde el 1 de enero de este año debido a diferencias por el pago de pasivos acumulados.

“Cuando se genera un desacuerdo entre dos empresas tan grandes, quienes sufren son la comunidad y los usuarios del sistema”, dijo Félix León Martínez en ‘Caracol Radio’.

Por fortuna, en menos de un mes Colsubsidio y Nueva EPS llegaron a un acuerdo en la forma de pago y el primero volverá a estar a cargo de la dispensación de medicamentos para los usuarios de la entidad promotora de salud.

Sin embargo, la reanudación de la operación de Colsubsidio en favor de los afiliados de Nueva EPS no será inmediata, pues primero debe adelantarse el proceso de abastecimiento de medicamentos a sus farmacias.