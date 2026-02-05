Miles de colombianos encuentran cada año oportunidades laborales en el sector público a través de los concursos de méritos.

Es un mecanismo que busca garantizar el ingreso y ascenso en entidades estatales bajo criterios de transparencia y capacidad profesional.

Estos procesos son supervisados por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), organismo encargado de divulgar convocatorias oficiales y regular los procedimientos de selección. Recientemente, por ejemplo, la DIAN abrió el proceso 2676, con más de mil vacantes disponibles en diferentes áreas y niveles.

Las convocatorias públicas incluyen cargos dirigidos a personas con diferentes niveles de formación académica y experiencia. Existen oportunidades tanto para profesionales como para técnicos, bachilleres y ciudadanos sin trayectoria laboral previa.

Además, la normativa establece que un porcentaje de las plazas debe ser destinado a personas en condición de discapacidad, con el fin de promover la inclusión en el empleo público.

¿Qué diferencia hay entre la plataforma SIMO y el Sistema Maestro?

Para participar en los procesos de carrera administrativa, los interesados deben registrarse en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO).

En esta plataforma es posible crear y actualizar la hoja de vida, pagar los derechos de participación, inscribirse a convocatorias activas, consultar resultados de pruebas y hacer seguimiento al proceso.

SIMO centraliza toda la información relacionada con los concursos de méritos del Estado.

Mientras que, aunque suele confundirse con SIMO, el Sistema Maestro cumple una función distinta. Esta plataforma, administrada por el Ministerio de Educación, está dirigida principalmente a la selección de docentes en instituciones públicas.

A través de este sistema se cubren vacantes temporales o definitivas, según las necesidades de cada región.

Asimismo, tanto en SIMO como en Sistema Maestro, el primer paso es crear una cuenta personal. Luego, los usuarios deben completar su información básica, cargar certificados académicos y soportes de experiencia laboral.

Es fundamental revisar cuidadosamente los requisitos antes de postularse, ya que cada vacante tiene condiciones específicas.

Al consultar las ofertas disponibles, los aspirantes encontrarán cargos distribuidos en diferentes departamentos y municipios. Por ello, se recomienda priorizar postulaciones en zonas cercanas al lugar de residencia, lo que facilita el proceso y la permanencia en el cargo.