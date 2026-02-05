Empezó con molestias auditivas mientras trabajaba en un call center y luego de muchos procedimientos, exámenes y dolores crónicos constantes, decidió pedir la eutanasia. Esa es la historia del joven bogotano Alejandro Almanza.

El hombre, de solo 25 años, contó detalles de cómo empezó todo, de lo que pasó con el sistema de salud durante todo el proceso, y de cómo decidió pedirle a su familia que lo dejaran pedir la eutanasia.

En el podcast ‘Vamos pa’ eso’, Alejandro narró que las molestias auditivas empezaron por el uso constante y el alto volumen de una diadema durante llamadas telefónicas. Sufrió de otitis y luego escaló a un vértigo que le impedía caminar.

Relató que todo se complicó tras una limpieza que una enfermera le hizo en los oídos.

“Yo entré a ese consultorio y lo primero que hizo la enfermera fue decirme: ‘Siéntese que tengo más pacientes afuera’. Entonces yo me senté, alistó las cosas, cogió el agua y en mi oído izquierdo, que era el que más estaba afectado, me hizo duro con la jeringa y me dijo: ‘Le tengo que hacer más duro. Y yo le dije: ‘Eso médicamente está permitido’. Y ella me dijo: ‘Sí, así se quitan las cosas’“, narró.

Después del procedimiento, Alejandro mencionó que quedó mal y se complicó más: “Yo quedé muy mal. Yo quedé muy mal. Sentí el primer vértigo de mi vida”.

Con el tiempo, recibió diagnósticos de síndrome vertiginoso y posteriormente monoplejía, condición que afectó la movilidad de una de sus extremidades.

“Yo le dije a mi familia: ‘Ya no quiero vivir más’. Yo quiero pedir la eutanasia. Esto no es vida para nadie”, dijo Alejandro, al solicitar la eutanasia.

En el podcast también recordó que su hermano intentó animarlo manteniendo activas sus redes sociales y mostrándole contenidos de su etapa anterior, diciéndole: “Tú eras feliz, no te vayas de este mundo”.

Alejandro ha insistido en pedir la eutanasia, pero espera que también desde su trabajo y la EPS respondan por la situación.