La Contraloría General de la República informó que las pruebas escritas del Concurso Abierto de Méritos 2024-2026, programadas para el domingo 8 de febrero, fueron aplazadas. Se trata del proceso de selección más grande que adelanta la entidad.

La decisión fue tomada por el Consejo Superior de Carrera Administrativa de la Contraloría en sesión realizada el 2 de febrero de 2026, en cumplimiento de un fallo de tutela del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Bogotá, que ordenó modificar la forma en la que se iban a desarrollar las evaluaciones escritas.

Lo que dice el fallo es que las pruebas debían realizarse en una sola jornada y en el mismo horario para todos los aspirantes, con el fin de garantizar condiciones de igualdad y evitar posibles vulneraciones al debido proceso. Se lee en la decisión que si la entidad no podía cumplir con este requisito, se debían suspender las pruebas.

Antes de esto, la Contraloría había previsto aplicar las pruebas en dos jornadas distintas, una en la mañana y otra en la tarde, debido al alto número de participantes.

Así las cosas, el Consejo Superior de Carrera Administrativa concluyó que no era posible garantizar una única jornada para todos los aspirantes, razón por la cual se optó por aplazar las pruebas y reprogramarse para el domingo 1 de marzo de 2026.

De acuerdo a cifras de la Contraloría, el concurso busca proveer 3.144 vacantes, distribuidas en varios niveles: 2.586 cargos profesionales, 263 asistenciales, 237 ejecutivos, 41 técnicos y 17 de nivel asesor.