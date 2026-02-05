En la tarde del pasado miércoles 4 de febrero, en la calle 63 con carrera 17, en la localidad de Barrios Unidos, un conductor que al parecer se voló un semáforo y chocó a una motocicleta obligó a una mujer de 58 años de edad a apartar de la ruta del accidente a sus dos pequeños nieto e hijo, de 6 y 11 años de edad, para salvarles la vida y recibir ella el impacto fatal de la camioneta conducida por un joven de 20 años de edad que ya tenía un parte de tránsito por no atender otro semáforo.

Leer también: Miguel Uribe Londoño pide a la CIDH seguir vigilando la investigación del asesinato de su hijo: “Fue un crimen de lesa humanidad”

El siniestro se presentó a las 2 de la tarde del miércoles pasado, cuando la camioneta iba aparentemente con exceso de velocidad por la calle 63, al norte de la ciudad, e impactó a una motocicleta, dejando al motorizado gravemente herido, y perdiendo el control del vehículo, que dio a parar contra otra motocicleta, un vehículo y un poste de luz, pero en el recorrido se llevó la vida de la valiente madre y abuela que protegió a los menores de edad al costo del desenlace mortal.

Varios peatones tuvieron que apartarse rápidamente del recorrido desbocado de la camioneta en su estela fatal. La zona quedó sin el servicio de energía eléctrica ante la caída del poste de luz.

El coronel Jhon Silva, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, dijo que el siniestro “se presenta cuando de los vehículos transita por la calle 63 sentido oriente- occidente y aquí en la intersección de la 17 colisiona con una motocicleta que se dirigía sentido sur-norte. Una vez colisionan estos dos vehículos, la camioneta se proyecta hacia un poste de energía. Posteriormente, golpea a una motocicleta que estaba estacionada y golpea a la peatón”.

“La señora empujó a los niños y el carro, a lo que colapsó con el poste, giró y se llevó a la señora y al motociclista”, dijo al noticiero City TV Cristián Rincón, testigo del accidente.

Importante: Comandante de las Fuerzas Militares dice que hace cinco años no se hacía un bombardeo contra el ELN

El motociclista arrollado está siendo atendido con múltiples heridas y el conductor y presunto agresor, que iba acompañado de una joven de 19 años, no fue capturado en el momento de los hechos.