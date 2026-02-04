Falta muy poco para las elecciones al Congreso y por eso las autoridades han encendido las alarmas por una nueva modalidad de fraude digital que busca engañar a los ciudadanos haciéndolos pasar por jurados de votación.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá advirtió sobre mensajes fraudulentos que simulan ser notificaciones oficiales de la Registraduría Nacional, con el objetivo de obtener datos personales a través de enlaces maliciosos.

X @SeguridadBOG Mensaje falso de jurado de votación

De acuerdo con el reporte oficial, varias personas han recibido textos y mensajes en los que se les informa, supuestamente, que fueron seleccionados como jurados para las elecciones del próximo 8 de marzo de 2026.

En estos mensajes se invita a ingresar a un enlace externo para consultar la información sobre capacitación y lugar de votación. Sin embargo, este vínculo no pertenece a ningún canal oficial y puede ser utilizado para robar información.

¿Dónde puede consultar si fue elegido jurado de votación oficialmente?

La Registraduría reiteró que solo existen dos medios autorizados para verificar esta información como lo es la página web oficial y la aplicación móvil “aVotar”.

Para hacer la consulta en línea, los ciudadanos deben ingresar al portal habilitado por la entidad, digitar su número de cédula y completar el proceso de verificación.

🚨¡ESTO ES FALSO! Delincuentes están enviando estos mensajes con supuestas citaciones de la Registraduría para ser jurado de votación y obtener sus datos personales.



Pilas #NoCaigaEnLaRed

❌No abra ningún enlace

❌Bloquee el número remitente

❌Verifique en… pic.twitter.com/ySZPUB0h39 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) February 2, 2026

Cualquier notificación diferente a estos canales debe considerarse sospechosa.

¿Cómo denunciar intentos de estafa electoral?

En caso de recibir mensajes fraudulentos, las personas pueden reportarlos ante el Centro Cibernético Policial, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, la línea AIDE: (601) 377 9595, opción 5, extensión 1137.

Estas denuncias permiten rastrear a los responsables y prevenir nuevos casos.