En la Comuna 13 de Medellín se registró el homicidio de un reconocido estilista y barbero del sector. El hombre, de 55 años, fue hallado sin vida al interior de su propia vivienda, con evidentes signos de violencia.

De acuerdo a las autoridades, el homicidio ocurrió en la madrugada del 9 de noviembre de 2025, en la casa de la víctima, ubicada en el barrio El Socorro, en la capital antioqueña.

Sin embargo, recientemente las investigaciones, que incluyeron entrevistas a testigos y recolección de pruebas, sugieren que Kevin Andrés Sarmiento Garcés, quien sería el compañero sentimental del estilista, sería el culpable del crimen.

Las autoridades señalaron que el día del asesinato, Sarmiento Garcés habría salido del inmueble llevándose varios objetos de valor como un televisor, un bafle y un morral. Abordó un vehículo de una plataforma digital, alejándose del lugar sin que, hasta ese momento, se conociera oficialmente lo ocurrido al interior de la casa.

De acuerdo a los elementos recolectados durante la investigación, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional, lograron la captura del joven en el barrio Guayabal, al sur de Medellín.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos agravados. Sin embargo, el procesado no aceptó su responsabilidad en los cargos.

Por el momento, las autoridades continúan con el proceso investigativo para esclarecer por completo cómo sucedieron los hechos.