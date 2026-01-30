El viceministro técnico de Hacienda, Leonardo Pazos, anunció este viernes en el sistema de medios públicos de RTVC y Radio Nacional que tras la suspensión provisional dictada el pasado jueves por la Corte Constitucional contra la emergencia económica, el gobierno del presidente Gustavo Petro presentará nuevas reformas tributarias y leyes de financiamiento con el fin de completar el recaudo previsto de $11 billones, de los que solo se habrían llegado a tributar alrededor de $800 mil millones.

“Hay que volver a presentar leyes de financiamiento, leyes ordinarias tributarias. Vamos a hacerlo, todo lo que podamos hacer lo hacemos”, dijo el funcionario

Esto luego de que operara la primera medida cautelar en la historia del país contra un estado de excepción, deteniendo las alzas de los gravámenes a licores, cigarrillos, los juegos de suerte y azar, el patrimonio y la sobretasa al sector financiero.

“El Gobierno ha agotado todas las vías ordinarias, por eso era importante esta emergencia porque ya no existe otra manera de obtener recursos corrientes que son los tributarios”, agregó Pazos.

Por lo que advirtió el segundo al frente de la cartera económica que “lo que ahora existe es un recorte, el recorte de los $16,3 billones que nos dice la norma”, y que era la cantidad que se pretendía recaudar con la hundida ley de financiamiento, antesala de la emergencia.

El Gobierno se verá forzado a priorizar gastos, expuso, lo que implica que “tiene que dejar descubiertos muchos derechos y muchas obligaciones”, lo que “pondrá una situación a nivel nacional pues muy angustiante”.

Mencionó en este punto que, por ejemplo, cerca de cinco millones de personas en el Caribe podrían quedarse sin suministro eléctrico al perderse las medidas de alivio previstas y la Ungrd no tendría fondos para atender a los damnificados por la ola invernal .