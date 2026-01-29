La Policía Nacional de Colombia, por medio de un comunicado difundido este miércoles 29 de enero, advirtió que están circulando documentos internos de la institución falsos, con una supuesta firma del director William Rincón.

“Dichos documentos no corresponden a actos administrativos, comunicaciones oficiales ni disposiciones emanadas del mando institucional, por lo que carecen de validez y autenticidad”, se lee en el comunicado.

En el mismo escrito, la institución denuncia las acciones y advierte que lo que buscan es “generar confusión y desestabilizar el funcionamiento institucional, afectando la confianza ciudadana y el buen nombre de la Entidad”.

Agregó en la misiva la Policía que activó los protocolos internos de verificación, control y seguridad documental. Además, denunciarán la situación ante la Fiscalía General de la Nación “con el fin de que se adelanten las investigaciones penales a que haya lugar y se individualice a los responsables de estas conductas, las cuales podrían configurar delitos como falsedad en documento público y fraude”.

Asimismo, se recordó en el comunicado que toda comunicación oficial es difundida exclusivamente a través de los canales institucionales debidamente autorizados, identificables y verificables.

“La Policía Nacional no tolerará acciones que pretendan afectar el buen nombre, la credibilidad y el funcionamiento legítimo de la Institución, y actuará con todo el rigor de la ley para salvaguardar la confianza ciudadana”, finaliza el escrito.