Al menos 600 personas que se encontraban en el edificio del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, fueron evacuadas este jueves 29 de enero. La alerta fue generada por posibles olores de dióxido de carbono.

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Bogotá llegaron hasta el lugar para atender el reporte, por lo que se decidió una evacuación preventiva. De acuerdo con información revelada por ‘El Tiempo, unidades del Equipo Especializado de Materiales Peligrosos realizaron la evacuación masiva en la carrera 8 con calle 11, debido a la “presencia de un fuerte olor”.

“Se realizan labores de medición de atmósfera para determinar la sustancia. El área se encuentra asegurada. Hace presencia Secretaría de Salud”, señalaron fuentes del Cuerpo de Bomberos.

Además, se conoció que las autoridades adelantaron labores para realizar la ventilación natural en el tercer y cuarto piso del edificio.

“se realiza monitoreo de la atmósfera para verificar la disminución del olor que se presentaba. No se reportan personas lesionadas, se dan recomendaciones y se autoriza el ingreso a las instalaciones”, indicaron los Bomberos.

