Un empleado de uno de los puntos de venta de Frisby, en la ciudad de Ibagué, denunció ser humillado por sus empleadores. El hecho se conoció cuando el hombre, a gritos y en público, manifestó en su espacio de trabajo, en un local del centro comercial La Estación, ser víctima de acoso laboral.

“¡Estoy aburrido, estoy aburrido de cómo me humillan!. Si uno hace bien su trabajo, ¿por qué lo humillan tanto? Me humillan todos los días, a toda hora”, dijo.

La escena se hizo viral ya que los videos del empleador fueron difundidos en redes sociales por ciudadanos que se encontraban en la plaza de comidas. Ante el hecho, la empresa Frisby se pronunció asegurando que la situación ya está siendo atendida bajo protocolos establecidos por la ley.

“En Frisby S.A. BIC cumplimos estrictamente con la legislación laboral vigente, los lineamientos del Gobierno Nacional y nuestros protocolos internos orientados a la protección, el respeto y la dignidad de las personas”, dice el comunicado.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo visitó en las últimas horas el local de Frisby donde ocurrieron los hechos, y también al trabajador involucrado.

Según la cartera, en la inspección se constató que el empleado recibió atención y los administradores tomaron la decisión de trasladarlo a otro punto de venta en la misma ciudad.

Por su parte, Lina Zaida Mendieta, directora de la Territorial Tolima del Ministerio de Trabajo, indicó que no se han recibido querellas por parte de los empleados en esa territorial. Además, aseguró que el trabajador continuará en la empresa, pero en otra zona.

“Con base en estas investigaciones el ministerio como autoridad y policía administrativa tomará las medidas que a bien se consideren en el caso que se presentó, por el momento no tenemos ninguna investigación o querella de ningún trabajador de la empresa en la territorial Tolima”, añadió la directora en entrevista con Caracol Radio.

Finalmente, destacó que se dejarán algunas anotaciones para poder mejorar.