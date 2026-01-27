Las autoridades sanitarias de la India activaron una alerta epidemiológica tras confirmar la aparición de nuevos casos del virus Nipah, una enfermedad considerada altamente peligrosa por su tasa de mortalidad y su capacidad de transmisión entre personas.

Hasta el momento, se han reportado al menos dos contagios confirmados y cerca de 190 personas permanecen bajo vigilancia médica por haber tenido contacto con los pacientes.

Nipah Virus is a deadly zoonotic disease spread by fruit bats and contaminated food.



Symptoms like fever and respiratory issues can quickly progress to severe brain swelling.👇🏻



Follow @siddharthaAZ pic.twitter.com/4NCYeg8kC5 — Siddhartha Singh (@siddharthaAZ) January 25, 2026

¿Qué es el virus Nipah?

El virus Nipah es una enfermedad de origen animal que puede transmitirse a los humanos a través de murciélagos frugívoros, cerdos, alimentos contaminados o contacto directo entre personas.

La infección puede presentarse sin síntomas o generar complicaciones graves. Entre los signos más comunes se encuentran: fiebre, dolor de garganta, vómitos, mareo, somnolencia y alteraciones neurológicas.

⚠️ NIPAH VIRUS OUTBREAK INDIA, A DISEASE WITH NO CURE NO TREATMENT AND A 75% MORTALITY RATE.



WILL WESTERN LEADERS DO THE RIGHT THING AND CLOSE TRAVEL TO INDIA OR WAIT UNTIL WE GET A FEW CASES?. pic.twitter.com/f4s0oXgYGJ — Col. Klink news. 🇬🇧 (@blobbers01) January 25, 2026

En casos severos, la enfermedad puede derivar en encefalitis, convulsiones y coma en pocos días.

¿El virus Nipah puede llegar a Colombia?

Hasta ahora, no se han reportado contagios de virus Nipah en Colombia. Las autoridades consideran que el riesgo de llegada al país es bajo, debido a factores geográficos y a los controles sanitarios vigentes.

Sin embargo, recomiendan mantenerse informados a través de fuentes oficiales y seguir las medidas de prevención.