Las autoridades sanitarias de la India activaron una alerta epidemiológica tras confirmar la aparición de nuevos casos del virus Nipah, una enfermedad considerada altamente peligrosa por su tasa de mortalidad y su capacidad de transmisión entre personas.
Hasta el momento, se han reportado al menos dos contagios confirmados y cerca de 190 personas permanecen bajo vigilancia médica por haber tenido contacto con los pacientes.
¿Qué es el virus Nipah?
El virus Nipah es una enfermedad de origen animal que puede transmitirse a los humanos a través de murciélagos frugívoros, cerdos, alimentos contaminados o contacto directo entre personas.
La infección puede presentarse sin síntomas o generar complicaciones graves. Entre los signos más comunes se encuentran: fiebre, dolor de garganta, vómitos, mareo, somnolencia y alteraciones neurológicas.
En casos severos, la enfermedad puede derivar en encefalitis, convulsiones y coma en pocos días.
¿El virus Nipah puede llegar a Colombia?
Hasta ahora, no se han reportado contagios de virus Nipah en Colombia. Las autoridades consideran que el riesgo de llegada al país es bajo, debido a factores geográficos y a los controles sanitarios vigentes.
Sin embargo, recomiendan mantenerse informados a través de fuentes oficiales y seguir las medidas de prevención.