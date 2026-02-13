El sistema sanitario del este de la India encendió las alertas tras confirmarse el fallecimiento de una enfermera de 25 años infectada con el virus Nipah (NiV), un patógeno considerado de alta letalidad.

El caso se registró en el estado de Bengala Occidental. La joven permanecía hospitalizada en estado crítico desde mediados de enero en un centro médico privado de Barasat, donde también ejercía su profesión.

What do you need to know about #Nipah virus?



Nipah virus causes a rare but serious illness that can spread from animals (such as bats or pigs) to people, contaminated fruits or fruit products - and sometimes between people.



Outbreaks are usually small and containable. pic.twitter.com/n5QsyDWl8u — World Health Organization (WHO) Western Pacific (@WHOWPRO) February 12, 2026

Su evolución fue desfavorable debido a complicaciones severas que afectaron múltiples órganos, según informaron autoridades sanitarias locales.

Tras la confirmación del contagio, el Ministerio de Salud activó protocolos de vigilancia intensiva. Más de 120 personas que tuvieron contacto estrecho con los casos positivos fueron sometidas a pruebas y seguimiento médico.

Two Nipah virus cases were recently detected among health care workers in India, resulting in a quarantine for nearly 200 people and nearby countries setting up airport screenings.



So, what is the deadly virus? ABC News' Youri Benadjaoud breaks it down. https://t.co/T7hTd9aDNh pic.twitter.com/o7FDKdFK44 — ABC News (@ABC) February 7, 2026

Hasta el momento, todos los exámenes realizados resultaron negativos, lo que reduce la posibilidad de una transmisión comunitaria activa.

En el mismo periodo se detectó un segundo contagio entre el personal sanitario. A diferencia del primer caso, este paciente logró recuperarse y recibió el alta médica días atrás.

El virus Nipah está catalogado por la Organización Mundial de la Salud como un agente con potencial epidémico. Se trata de una enfermedad zoonótica cuyo reservorio natural son los murciélagos fruteros.

La infección puede provocar síntomas respiratorios graves y encefalitis, con tasas de mortalidad elevadas. Actualmente no existe vacuna ni tratamiento antiviral específico, por lo que la atención médica se basa en soporte clínico intensivo.