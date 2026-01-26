La Presidencia de la República publicó la hoja de vida de Juan Guillermo Jiménez Gómez como aspirante a la Dirección General del Instituto Nacional de Vías (Invías), lo que confirma la salida de Jhon Jairo González, quien se desempeñaba como director encargado de la entidad desde hace nueve meses, en Bogotá, a comienzos de 2026.

La publicación del perfil de Juan Guillermo Jiménez en la página oficial de Aspirantes de la Presidencia marca un nuevo cambio en la dirección del Invías, entidad adscrita al Ministerio de Transporte y responsable de la administración de la infraestructura vial del país.

De concretarse su llegada, Jiménez sería el sexto director del Invías durante el actual Gobierno. La divulgación de la hoja de vida es el mecanismo administrativo mediante el cual el Ejecutivo informa sobre los posibles nombramientos en cargos directivos del orden nacional.

Este relevo se da tras la salida de Jhon Jairo González, quien permanecía como director encargado desde mediados de 2025.

La polémica por contratación vial

La salida de González se produce en medio de cuestionamientos públicos relacionados con un proceso de contratación adelantado por el Invías en diciembre de 2025, bajo la figura de urgencia manifiesta.

El 24 de diciembre de ese año, la entidad abrió un proceso para la reconstrucción de un tramo de la Transversal del Carare, corredor estratégico que conecta el sur de Santander con el Magdalena Medio. El proyecto contempló una inversión cercana a los $180.000 millones, incluyendo la interventoría.

Según información revelada por Semana, la contratación fue cuestionada por la rapidez con la que se estructuró y adjudicó, así como por haberse divulgado de manera discreta durante las festividades de Navidad. El proceso fue adjudicado a la Unión Temporal Transversal del Carare en menos de 30 días.

Empresas adjudicatarias y señalamientos

La Unión Temporal está conformada por Infraestructuras Viales (10 %) y Equipos y Triturados (90 %), empresas que, de acuerdo con la investigación citada, estarían controladas por la familia Contecha, reconocidos contratistas del Estado.

Los registros oficiales señalan como representantes legales a Diana Patricia Paz Acosta, en el caso de Infraestructuras Viales, y a Jesús Antonio Contecha Carrillo, por Equipos y Triturados. No obstante, el medio citado indicó que los beneficiarios finales de ambas compañías serían miembros de la misma familia.

Adicionalmente, se recordó que Pedro Contecha, representante legal de Ingeniería de Vías S. A. S., aparece vinculado a la campaña presidencial de Gustavo Petro por el préstamo de una aeronave privada en marzo de 2022, hecho que, según los reportes, no fue incluido en las cuentas oficiales de campaña.

Respuesta del Invías

De acuerdo con la información verificada por la revista ‘Semana’, la estructuración, convocatoria y firma del contrato se realizaron en menos de 30 días. Frente a estos señalamientos, el Invías aseguró que “no existió inconsistencia alguna” y que el plazo del proceso fue ampliado hasta el 17 de diciembre.

La entidad sostuvo que la celeridad obedeció a la declaratoria de urgencia manifiesta y a la imposibilidad de adelantar un proceso ordinario sin agravar los riesgos existentes en la zona intervenida.

¿Quién es Juan Guillermo Jiménez, posible nuevo director del Invías?

Juan Guillermo Jiménez Gómez es arquitecto y cuenta con una maestría en administración. Tiene más de dos décadas de trayectoria profesional en entidades públicas y privadas, además de experiencia como docente universitario.

Inició su carrera a finales de los años noventa en firmas privadas como EHM Arquitectos y en el Convenio Andrés Bello. Posteriormente, trabajó como contratista y evaluador de proyectos en entidades como la Gobernación del Quindío, Global Communities – Acción Social DPS y Findeter.

Entre 2010 y 2012 fue gerente de proyectos en la Federación Nacional de Cafeteros, y más adelante ocupó cargos en la Secretaría de Educación Distrital, donde fue director de construcciones. También ha tenido vinculaciones con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

Entre 2020 y 2024 ocupó cargos directivos en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, primero como subgerente y luego como gerente general. Más recientemente, se desempeñó como jefe de oficina en el Ministerio de Educación Nacional entre abril de 2024 y junio de 2025.