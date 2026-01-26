Un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este lunes 26 de enero de 2026 dejó una persona muerta en la Autopista Norte de Bogotá, a la altura de la calle 195, en sentido sur–norte, informaron las autoridades de la capital.

El siniestro vial se registró hacia las 2:00 de la mañana, cuando un peatón fue atropellado por un camión que transitaba por este importante corredor del norte de Bogotá. Debido a la gravedad del impacto, la víctima perdió la vida en el lugar.

Unidades de emergencia y personal de la concesión vial llegaron a la zona para atender la situación, mientras se activaban los protocolos judiciales correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la persona fallecida en este grave accidente de tránsito en la Autopista Norte. La Policía de Tránsito adelanta las investigaciones para establecer las causas exactas del hecho.

La vía permaneció cerrada durante varias horas

Durante cerca de tres horas, el paso por la Autopista Norte permaneció totalmente cerrado en este sector, mientras el grupo de criminalística adelantaba el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias.

El cierre generó congestión vehicular en las primeras horas del día para quienes se movilizaban hacia el norte de la ciudad, especialmente en el tramo Bogotá–Chía. Las autoridades recomendaron tomar vías alternas como la carrera Séptima o el corredor Suba–Cota mientras se normalizaba la movilidad.

A través de sus canales oficiales, la Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó el hecho de la siguiente manera: “Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Usaquén, entre camión y peatón en la Autonorte con calle 195, sentido sur–norte. Ambulancia y personal de la concesión en el punto”.

Pasadas las 5:00 de la mañana, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos de identificación y posterior entrega a sus familiares.

Cifras de muertes por accidentes de tránsito

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2025 se registraron 7.741 muertes por accidentes de tránsito en Colombia, lo que representó un aumento del 4,66 % frente a 2024.En Bogotá, la cifra fue de 560 fallecidos, una reducción del 3,28 % en comparación con el año anterior.

Este nuevo accidente en la Autopista Norte se suma a otros siniestros registrados en el norte de la ciudad, uno de los corredores con mayor flujo vehicular de la capital.