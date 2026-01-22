A medida que escala la tensión entre Colombia y Ecuador, la Cancillería ha activado los mecanismos diplomáticos para evitar que los señalamientos y acciones de parte y parte se incrementen y deterioren las relaciones bilaterales.

Guerra comercial con Ecuador: Colombia responde con gravamen del 30 % a 20 productos de ese país

En la mañana de este jueves 22 de enero, en un extenso comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza de Rosa Yolanda Villavicencio, rechazó de manera contundente la imposición de aranceles por parte de Ecuador, argumentando que el Gobierno de Gustavo Petro no “coopera” en materia de seguridad.

Sin embargo, la Cancillería hizo “un contundente llamado al Gobierno del Ecuador a desistir de la referida medida, y a prevenir así los impactos nocivos sobre nuestros pueblos”, al tiempo que expresó “su plena disposición para abordar esta situación a través de un diálogo bilateral y constructivo que de lugar a una resolución amistosa”.

Argumentó que esta medida “desdibuja” la integración entre vecinos.

Ecuador anuncia “acciones recíprocas” en tarifa de transporte de crudo del OCP tras suspensión de venta de energía por parte de Colombia

“El Gobierno de Colombia rechaza la imposición de un gravamen contrario a la normatividad de la Comunidad Andina, que afecta principalmente a los sectores productivos de ambos países, favorece el contrabando y la irregularidad, y desdibuja el espíritu de integración que rige la relación bilateral”, manifestó la Cancillería en un comunicado.

Sin embargo, pocos momentos después de que la Cancillería manifestara una salida “amorosa”, el Ministerio de Minas emitió un comunicado anunciando la suspensión de la venta de energía a Ecuador y, posterior a ello, la misma cartera de Noboa señaló que habrá una medida recíproca en cuanto a la tarifa que paga Colombia por exportar su petróleo a través del oleoducto del país vecino.

De hecho, en rueda de prensa, el ministro Edwin Palma aseguró que esta medida arrancará este jueves a las 6 de la tarde por la “agresión” de Ecuador.

“Lo anunciado por el gobierno de Ecuador es una agresión económica al pueblo y el aparato productivo colombiano. Defenderemos la soberanía, estamos de acuerdo con los señalamientos de la ANDI. (...) La decisión de Ecuador es una agresión a acuerdos de cooperación internacional. No nos gusta suspender el intercambio energético pero es una respuesta a la decisión del ejecutivo ecuatoriano”, manifestó el jefe de la cartera de Energía.