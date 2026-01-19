El joven domiciliario que recibió insultos y amenazas por parte de una mujer en el norte de Bogotá, el pasado fin de semana, publicó un nuevo video contando su versión de los hechos.

Lea: Defensa de Julio Iglesias pide archivar la investigación en su contra en España tras denuncias de abuso sexual

En las imágenes del pasado 17 de enero que se volvieron virales rápidamente en redes sociales, se observa a una mujer que se identifica como Liliana agrediendo verbalmente a un domiciliario que realizaba una entrega de pizzas en un sector residencial del norte de la ciudad.

TikTok Mujer insulta a un domiciliario en Bogotá

El video muestra el momento en que la mujer increpa al repartidor en plena vía pública, lo insulta y lo amenaza con llamar a la Policía y denunciarlo ante la empresa para la que trabaja, Domino’s Pizza.

Liliana reclama por una supuesta demora en el pedido y le exige al domiciliario que se retire del lugar, asegurando que “no pertenece al barrio”. El trabajador intenta explicarle que se encuentra cumpliendo con su labor y mantiene una actitud calmada pese a los constantes insultos.

Lea: Revelan el que sería el último mensaje que envió Yeison Jiménez a sus fanáticos

“Lárguese, que usted es una porquería. Me encanta verlo en la calle trabajando, para que se gane la vida como es malpa… Para usted soy doctora Liliana”, le gritó la mujer.

Habla el repartidor de pizza

Luego de que el clip se volviera viral, el joven apareció en un video contando cómo vivió ese momento. “Fue una sensación extraña porque empecé a recibir insultos por parte de ella sin yo haber hecho absolutamente nada. Cuando ella empezó a insultarme, realmente quedé como…”, dijo.

Explicó que trabaja como domiciliario para costear sus estudios en licenciatura en diseño tecnológico. “Voy en décimo semestre, lo que quiere decir que en menos de un año ya seré un futuro educador”, sostuvo.

Lea: Tres hombres fueron condenados por maltrato y muerte de animales en Quindío, Magdalena y Valle del Cauca

El joven confesó que quedó impactado por la actitud agresiva de la mujer, sin saber muy bien cómo reaccionar.

“Entre tantos insultos, como que uno no piensa tanto, sino como que se congela para calmarse. Pensé en irme varias veces, pero no entendía por qué ella quería correrme de una vía pública sabiendo que no le estaba afectando a nadie ni molestando a nadie”.

El comportamiento de la mujer provocó reacciones de varias figuras públicas, entre esas el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien llevó el debate al plano político.

“Apuesto lo que sea a que ‘doña’ Liliana siempre ha votado por la derecha y nunca por la izquierda. Hagan sus apuestas”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).