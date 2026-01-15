Migración Colombia hace un llamado a los extranjeros domiciliados en Valledupar y en todo el territorio nacional para que no se dejen engañar por personas inescrupulosas que, a través de redes sociales, ofrecen de manera fraudulenta trámites relacionados con el Permiso por Protección Temporal (PPT) y otros servicios migratorios.

Este pronunciamiento se realiza luego de que un ciudadano de nacionalidad venezolana denunciara haber sido víctima de una estafa, tras contactar un perfil falso en la red social TikTok, en el cual la persona responsable se hacía pasar por un directivo de Migración Colombia, ofreciendo la supuesta expedición del PPT en un plazo de 24 horas, a cambio del pago de 160 mil pesos.

El ciudadano acudió de manera libre y voluntaria al Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Valledupar, donde se verificó que el trámite ofrecido era completamente falso. Migración Colombia reiteró que el PPT es un trámite gratuito, que actualmente no se encuentra habilitada su expedición para personas adultas, y que ningún trámite ante la entidad requiere intermediarios ni pagos a terceros.

La entidad advierte sobre la proliferación de perfiles falsos en redes sociales que buscan aprovecharse de la necesidad y el desconocimiento de la población migrante, por lo que invita a los extranjeros a informarse únicamente a través de los canales oficiales y a denunciar cualquier intento de fraude en la página oficial www.migracioncolombia.gov.co o en redes sociales como @migracioncol.