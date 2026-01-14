El reconocido periodista colombiano Alfonso Castellanos falleció este miércoles 14 de enero, a los 91 años, en la ciudad de Santa Marta.

Castellanos, quien dirigió más de diez noticieros colombianos, también es recordado por los programas ‘Yo sé quién sabe lo usted no sabe’ y ‘Mundo al vuelo’.

Su hijo, Juan Jacobo Castellanos, quien también es periodista, publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje para anunciar la muerte de su padre, a quien destacó como uno de los más importantes para la televisión en este país.

“Mi padre, Alfonso Castellanos, uno de los periodistas más importantes de este país y uno de los hombres que transformó la radio, la televisión y la prensa en Colombia, murió esta tarde en Santa Marta a los 91 años. ¡Hasta siempre viejo amado!“, se lee en el trino.

¡Hasta siempre viejo amado!♥️ pic.twitter.com/MfqpWnXqab — Juan Jacobo Castellanos Ramírez (@JuanJacoboc) January 14, 2026

Alfonso Castellanos nació un 24 de diciembre de 1934, y fue quien transformó la radio, la televisión y la prensa. Además, definió su estilo con el uso del corbatín.

El recordado periodista tuvo que salir de su natal Santander hacia Bogotá cuando tenía solo 6 años. En la capital consiguió un trabajo en “El Liberal, un periódico que era de Alfonso López Pumarejo y Alberto Lleras. Ellos fueron mis primeros maestros de periodismo; luego, Laureano Gómez, su hijo Álvaro y Jorge Eliécer Gaitán”, tal como lo narró en una entrevista para El Tiempo.

El comunicador colombiano trabajó en periódicos como El Siglo y El Tiempo, y tras su paso como secretario de Información y Prensa en la Casa de Nariño, en el Gobierno de Alfonso López, dio el salto a la radio.