El fallecimieno de Alfonso Castellanos lo informó su hijo Juan Jacobo Castellanos Ramírez, quien también es periodista, mediante el siguiente emotivo mensaje: “Mi padre, uno de los periodistas más importantes de este país y uno de los hombres que transformó la radio, la televisión y la prensa en Colombia, murió en Santa Marta a los 91 años. ¡Hasta siempre viejo amado!”.

El fallecimiento de Alfonso Castellans ocurrió por casualidades del destino en la misma semana del final del programa 6 a. m. - 9 a. m., de Caracol Radio.

Alfonso Castellanos, a la edad de 91 años, murió en Santa Marta. El periodista santandereano fue uno de los clásicos periodistas que laboró en medios de prensa, dirigió noticieros de televisión. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe fue uno de los espacios en la televisión que creó, dirigió y presentó.

Le recordamos por su labor como jefe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones en la Presidencia de la República durante el Gobierno nacional de Alfonso López Michelsen.

El veterano periodista residía en Santa Marta hacía más de 20 años; problemas por el traicionero corazón lo motivaron a vivir en la ciudad turística de Colombia y allí, comentan muchas personas, frecuentaba cafeterias para dialogar con amigos y conocidos sobre temas de cultura general y el periodismo; solía decir que eso era la segunda serie de su programa Yo sé quién sabe lo que usted no sabe.

Desde el lunes anterior y en medios periodísticos la semana anterior circuló la siguiente opinión. Todo comienza y todo termina; hasta la vida de las personas. Algunos diremos, “son los ciclos de la vida...”. Pero, pero, existen muchos peros. La programación o parrilla de las frecuencias radiales y especialmente la de la primera cadena radial colombiana, Caracol, ha tenido muchos cambios en los últimos años; la época de las novelas radiales concluyó hace mucho tiempo; igual suerte tuvieron los exitosos programas humorísticos y musicales; desaparecieron programas como La hora del regreso, el famoso espacio cultural Monitor y otros programas informativos como Contrapunto, Las 100 noticias Caracol , Cinco reporteros y el personaje de la semana. Y tal vez lo más importante que desapareció en la radio de Colombia, las voces, las voces de destacados locutores, en la lectura de las noticias y en la locución de comerciales.

Sí Julio Sánchez Cristo, a quienes muchas personas le recordamos desde la época de Emisoras El Dorado, ahora tendrá otra oportunidad para ejercer un periodismo serio y con mayor protagonismo a los acontecimientos y la música colombiana; es él uno de los mejores alumnos del excelente maestro Yamid Amat, a quien aún se le considera el principal innovador en la radio y en forma especial en los programas de noticias.

Jorge Enrique Giraldo Acevedo

jgiraldoacevedo@yahoo.es