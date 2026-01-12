El registrador nacional, Hernán Penagos, dio a conocer este lunes que tiene planeado radicar ante en Congreso de la República un proyecto de reforma que le impida a los ciudadanos entregarle su firma a varios candidatos que aspiran al mismo cargo público.

Lea: ELN plantea supuesto “acuerdo nacional” para superar el conflicto en el país

Esto después de que la Registraduría identificara “prácticas fraudulentas” durante la revisión de las firmas entregadas por aspirantes presidenciales para avalar sus candidaturas de cara a las elecciones de 2026.

“Lo razonable es que quien entrega su firma para avalar a una persona, bien sea a la presidencia, o a la alcaldía, o a una gobernación, solo lo haga con una de ellas, porque se entiende que es con quien tiene cercanía política, ideológica, o cercanía con su programa de gobierno”, señaló Penagos en ‘W Radio’.

Lea: ‘Fallecieron de inmediato’: Defensa Civil detalla qué ocurrió tras el accidente de avioneta en el que murió Yeison Jiménez

Sin embargo, esto no ocurre porque la ley actualmente “no impide que una persona pueda firmar por cuantos candidatos quiera”, expuso el registrador nacional.

Bajo este panorama, los ciudadanos pudieron haber firmado “inclusive por los 90 candidatos que inicialmente acudieron a la Registraduría a autorizar la posibilidad de avalarse por el mecanismo de firmas”, agregó Penagos en ‘W Radio’.

Lea: Petro dice que las cuotas de administración en conjuntos residenciales no deben subir de manera desproporcionada

Por esta razón, la Registraduría considera necesaria una reforma que cambie las reglas electorales en lo que a recolección de firmas respecta. Esto permitiría medir con mayor precisión el apoyo ciudadano que tienen los aspirantes a cargos públicos en el país.

Este proyecto sería presentado ante el Legislativo en el segundo semestre de este año, según adelantó el funcionario.