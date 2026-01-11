La Defensa Civil entregó nuevos detalles sobre los minutos posteriores al accidente de avioneta en el que murió Yeison Jiménez, registrado este sábado 10 de enero en zona rural del municipio de Paipa, Boyacá, cuando el cantante de música popular se desplazaba junto a parte de su equipo de trabajo hacia Antioquia.

Thomas Cerón, director de la Defensa Civil de Duitama, explicó que los organismos de socorro llegaron al lugar del siniestro poco después de ocurrido, pero encontraron un escenario que imposibilitó cualquier maniobra de rescate.

“Cuando arribamos al lugar, fue muy poco lo que pudimos hacer, porque todos los cuerpos estaban incinerados”, señaló Cerón en declaraciones a La FM.

El funcionario confirmó que no se realizaron traslados a centros médicos. “Desde la Defensa Civil no tenemos registro de ningún traslado. Todos fallecieron ahí mismo”, agregó, precisando que la muerte de los ocupantes fue inmediata tras el impacto.

Dónde y cuándo ocurrió el accidente

El accidente de la avioneta de Yeison Jiménez ocurrió hacia las 4:20 de la tarde en la vereda La Romita, área rural de Paipa. En la aeronave particular viajaban seis personas, todas víctimas fatales del siniestro.

Una vez concluidas las labores iniciales en el lugar, los cuerpos fueron trasladados a Bogotá para los procesos técnicos de identificación.

Lo que se conoce del accidente hasta el momento

Las diligencias forenses están a cargo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en coordinación con su equipo especializado en Cundinamarca. Según informó el periódico ‘El Tiempo’, los resultados técnicos serán remitidos a las autoridades competentes y no se harán públicos mientras avance la investigación.

De manera paralela, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá y un equipo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), abrió una indagación por el siniestro de la aeronave particular, identificada con la matrícula N325FA.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, indicó inicialmente que el accidente ocurrió durante la maniobra de despegue en el aeropuerto de Paipa. “La avioneta carreteó bien en la pista, pero cuando llega el punto en el que debía iniciar el despegue no lo hizo. Siguió derecho, se estrelló con el terreno aledaño y se incendió, generando el resultado fatal de este accidente”, afirmó en ‘CityTv’.

No obstante, un día después, es decir, este domingo, el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, entregó una versión distinta. “Dentro de la información técnica y los datos recolectados hasta el momento, se logra evidenciar que efectivamente hay un desplazamiento desde el momento en que despega la aeronave. Hay un viraje en vuelo y posteriormente la colisión”, explicó a La FM.

Las autoridades aeronáuticas continúan con una investigación técnica que contempla la revisión del estado de la avioneta, el análisis del terreno y la verificación de los registros de mantenimiento y posibles antecedentes operativos. Las labores en la zona del accidente se mantendrán en los próximos días para esclarecer las causas del hecho.