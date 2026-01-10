El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) desmintió este sábado la supuesta llegada de una ‘tormenta negra’ a Colombia durante el puente festivo de Reyes, luego de que la información se difundiera ampliamente en redes sociales sin respaldo técnico.

Ante los rumores sobre un fenómeno climático extremo, el Ideam explicó que no existe sustento científico ni alertas oficiales relacionadas con una denominada ‘tormenta negra’ en el país.

La entidad precisó que no ha emitido boletines, comunicados ni advertencias para el fin de semana comprendido entre el 9 y el 12 de enero de 2026 bajo ese concepto, y advirtió que este tipo de desinformación genera confusión y alarma innecesaria.

“No ha emitido ningún comunicado, boletín, alerta ni información oficial, a través de sus canales institucionales, sobre la supuesta ocurrencia de una denominada ‘tormenta negra’ en el país”, señaló el instituto en un pronunciamiento oficial reportado por Colprensa.

En ese mismo mensaje, el Ideam recordó que es la única fuente oficial para el monitoreo del tiempo y el clima en Colombia, e insistió en la importancia de consultar únicamente sus canales institucionales antes de difundir información meteorológica.

Pronóstico real del clima para el puente festivo

Lejos del escenario descrito en los rumores, el reporte técnico del Ideam muestra un panorama climático variable, acorde con las condiciones normales de la temporada.

Para los próximos días se prevé nubosidad y actividad eléctrica principalmente en el occidente y sur del país, mientras que en otras regiones predominarían condiciones secas.

Las lluvias de mayor intensidad se esperan en:

Región Pacífica: Chocó, Valle del Cauca y zonas occidentales de Cauca y Nariño.

Chocó, Valle del Cauca y zonas occidentales de Cauca y Nariño. Región Amazónica: Amazonas, Vaupés, Putumayo y sur de Caquetá.

Amazonas, Vaupés, Putumayo y sur de Caquetá. Región Andina: Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima.

Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima. Otras zonas: Oriente de Guainía, suroriente de Vichada, occidente de Cundinamarca y Santander.

De forma paralela, se estima que continúen condiciones secas y baja nubosidad en gran parte de la región Caribe, la Orinoquia y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

También podrían registrarse lluvias de menor intensidad en el sur de Córdoba, el sur de Bolívar y el occidente de Boyacá.