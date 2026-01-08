Dos meses después del fatal accidente de tránsito que se registró en el barrio Santa Rita de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, en el que un hombre que conducía un taxi arrolló a 11 personas, entre ellas 4 niños, la Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra a José Eduardo Chalá Franco.

Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, Chalá Franco conducía el vehículo de transporte público con exceso de velocidad y en estado de embriaguez.

Por lo que perdió el control del automotor y arrolló a las víctimas, entre ellas, a una adolescente de 15 años que días después murió por la gravedad de las heridas ocasionadas.

Además, la entidad reiteró que Chalá Franco obtuvo grado tres de alcoholemia en el examen realizado por las autoridades.

Ante esto, la Fiscalía acusará formalmente a Chalá Franco por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, las tres conductas agravadas.

Vale mencionar que, el conductor aceptó su responsabilidad en los dos últimos ilícitos en audiencia de imputación.

Finalmente, el hombre seguirá privado de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial .