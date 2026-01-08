Una pareja de adultos mayores fue víctima de un violento robo en plena vía pública, a pocos metros de su vivienda, en la localidad de Suba, el pasado miércoles 7 de enero.

El hecho, ocurrido a plena luz del día, quedó registrado en video y provocó una ola de indignación en redes sociales.

Y es que se conoció que la pareja acababa de retirar una suma de dinero de una entidad financiera y se dirigía a su vivienda cuando fue interceptada por varios delincuentes que se movilizaban en motocicletas.

Blu radio Pareja de adultos mayores sufrió un violento robo en Suba

De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana, los adultos mayores llevaban cerca de cinco millones de pesos en efectivo.

Los asaltantes actuaron de forma coordinada y contaban con al menos dos cómplices que los esperaban para facilitar la huida.

Durante el robo, uno de los delincuentes sacó un arma de fuego y realizó varios disparos para intimidar a las personas que observaban la escena y que no se acercaran. El sonido de las detonaciones generó pánico entre los vecinos del sector.

Una de las cosas que más generó indignación es que en medio del ataque, uno de los adultos mayores fue empujado y terminó en el suelo mientras era despojado de sus pertenencias.

Su compañera intentó auxiliarlo sin poder intervenir por el temor que provocaron los disparos. Las autoridades informaron que, pese a la gravedad del hecho, no se reportaron personas heridas.

Ese video del robo se hizo viral rápidamente, pero horas después comenzó a circular un nuevo video que muestra el momento en el que los delincuentes escapan del lugar. En las imágenes se observa cómo al menos cuatro hombres huyen en dos motocicletas y, presuntamente, con el apoyo de un vehículo particular.

#VideoBlu Bogotá volvió a ser escenario de un grave hecho de inseguridad que, por poco, termina en tragedia. En la calle 151A con carrera 45, en la localidad de Suba, un adulto mayor fue víctima de un atraco cometido por varios delincuentes que se movilizaban en motocicletas, en… pic.twitter.com/RJ0Svj1vkV — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 7, 2026

En el registro también se escuchan los gritos de ciudadanos que presenciaron el hecho y expresaron su rabia e impotencia ante lo ocurrido.

Las autoridades no descartan que se trate de una banda dedicada al fleteo, modalidad de hurto que consiste en seguir a las víctimas desde entidades financieras para robarles el dinero.

Asimismo, confirmaron que ya se adelanta una investigación para identificar a los responsables.