¡Se acabaron las vacaciones! En este mes de enero la mayoría de colegios públicos del país regresan a clases. Las fechas de ingreso cambian según el departamento o la ciudad donde esté ubicada la institución educativa.

Leer más: Jean Pestaña llega a Barranquilla para unirse a Junior: “Como da vueltas la vida…”

Según los calendarios establecidos por las secretarías de educación antes de finalizar el 2025, los estudiantes retomarán sus actividades académicas entre el 19 de enero y el 2 de febrero de 2026.

El cambio de las fechas depende de la autonomía otorgada por el Ministerio de Educación, el cual permite a cada municipio o departamento organizar su calendario académico según sus condiciones económicas regionales y tradiciones.

Ver también: Presunto sicario resultó herido tras balacera en la Cordialidad con carrera 9

Sin embargo, todas las instituciones colombianas deben cumplir obligatoriamente con 40 semanas de trabajo académico, distribuidas en dos periodos semestrales.

Fechas de ingreso por regiones para los colegios públicos

•19 de enero: Inician clases Bucaramanga, Antioquia, Magdalena, Cúcuta, Norte de Santander, Sincelejo, Tolima, Caldas, Ibagué y Popayán.

• 26 de enero: Medellín, Bogotá, Barranquilla, Atlántico, Villavicencio, Cartagena, Valle del Cauca, Cauca, Cali, Nariño, Pereira, Boyacá, Pasto y Cundinamarca.

• 2 de febrero: El departamento de La Guajira será el último en iniciar su jornada escolar.